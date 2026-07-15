Necaxa vs Atlante: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido inaugural del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Necaxa y Atlante disputan el primer juego del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La Liga MX está de vuelta. Necaxa y Atlante se enfrentan este jueves 16 de julio en el partido con el que se pone en marcha el Torneo Apertura 2026, en el que Cruz Azul se presenta como campeón defensor y en el que los Potros de Hierro vuelven al máximo circuito después de 12 años.

El Estadio Victoria de Aguascalientes es sede del encuentro entre Rayos y Azulgranas, que están de vuelta en la Primera División del futbol mexicano, en la que su campaña más reciente había sido la del Clausura 2014, tras la cual descendieron a la Liga de Ascenso, que posteriormente se transformó en Liga de Expansión.

⚡️🐴 #ElPadreDeTodosLosClásicos está aquí en EXCLUSIVA por FOX.



No te pierdas el inicio del Apertura 2026 entre @ClubNecaxa y Atlante. ¡Se viene la Liga MX! 🇲🇽 pic.twitter.com/JuBOpBbONk — FOX (@somos_FOX) July 15, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Necaxa vs Atlante?

El partido entre Necaxa y Atlante se jugará este jueves 16 de julio en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de FOX y FOX One.

Fecha : Jueves 16 de julio

Hora : 19:00

Estadio : Victoria

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Necaxa y Atlante

NECAXA : Luis Jiménez, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Diego Ochoa, Raúl Martínez, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kevin Rosero, Juan Pablo Torres, Ricardo Monreal y Tomás Badaloni.

ATLANTE: Oscar Jiménez, Walter Clar, Diogo Bagui, Eduardo Tercero, Nico Carrera, Walter Portales, Eugenio Pizzuto, Hardy Meza, Jhojan Julio, Luis Calzadilla y Luis Puente.

¡Allá vamos, Liga MX! Somos los Potros de Hierro del Atlante... EL EQUIPO DEL PUEBLO 🔵🔴🐴#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/rg9ant3uZy — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 16, 2026

¿Cuándo fue la última vez que Necaxa y Atlante se enfrentaron en Liga MX?

Han pasado 15 años desde la más reciente ocasión que Necaxa y Atlante midieron fuerzas en un partido de la Liga MX, lo cual ocurrió en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2011.

Los Potros de Hierro y los Rayos dividieron unidades luego de igualar 1-1 el 16 de abril de 2011 en duelo desarrollado en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún.

Ese resultado condenó al Necaxa al descenso al finalizar aquel Clausura 2011. Los Rayos volvieron al máximo circuito hasta el Apertura 2016, cuando el Atlante ya tenía dos años en el Ascenso MX.

EVG