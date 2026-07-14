¿Cuándo y con qué partido inicia el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX?

La Liga MX está de vuelta con el comienzo del Torneo Apertura 2026.

La Liga MX está de vuelta. Este jueves 16 de julio arranca el Torneo Apertura 2026 y lo hará en el Estadio Victoria de Aguascalientes con el encuentro entre Necaxa y Atlante, club que regresa al máximo circuito del futbol mexicano después de 12 años en el Ascenso y la Liga de Expansión. El juego dará inicio a las 19:00 horas del Centro de México.

Después de que Cruz Azul se proclamó campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en Ciudad Universitaria, un nueva campaña se pone en marcha justo cuando está por culminar la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en la que la Selección Mexicana culminó en el noveno lugar.

¡Ya estamos cerca del arranque del Apertura 2026! 🤩



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El regreso del Atlante a la Liga MX es la gran novedad en el comienzo del Apertura 2026. Los Potros de Hierro ocuparán el lugar que deja vacante el Mazatlán, equipo que había sido fundado en 2020 luego de que Monarcas cambió su sede de Morelia a Mazatlán.

¿Qué otros juegos hay el día que inicia el Apertura 2026?

El duelo entre Necaxa y Atlante no será el único de este jueves 16 de julio en el arranque del Apertura 2026 de la Liga MX, pues también está programado el cotejo entre Xolos y Tigres.

Tijuana recibirá al equipo de la UANL en la cancha del Estadio Caliente, en duelo también correspondiente a la Jornada 1 de la nueva temporada.

El encuentro entre Xolos y Tigres se pondrá en marcha a las 21:00 horas del Centro de México. En Tijuana serán las 8 de la noche cuando se dé el silbatazo inicial.

Junto al @ClubNecaxa hemos creado una rivalidad deportiva que ha trasendido de generación en generación.



El Padre de Todos los Clásicos está de regreso.#LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/TIOlwMVAOd — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 14, 2026

Necaxa vs Atlante, un viejo clásico para el inicio del Apertura 2026

El partido entre Necaxa y Atlante es considerado como la rivalidad más longeva del futbol profesional mexicano. Esto se debe a que las dos instituciones nacieron en la primera mitad del Siglo XX y durante décadas fueron dos de los principales equipos referentes.

Para la rivalidad entre los Rayos y los Potros de Hierro también influyó que compartieron el Estadio Azteca como sede de sus juegos como locales en dos etapas, la primera de 1966 a 1971 y la segunda de 1982 a 2003.

Han pasado 15 años desde el enfrentamiento más reciente entre Necaxa y Atlante en Liga MX. Fue el 16 de abril de 2011 y terminó con un empate 1-1 en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún.

¿Qué otros juegos habrá en la Jornada 1 del Apertura 2026?

La Liga MX programó dos partidos en jueves, tres en viernes y cuatro en sábado para la Fecha 1 del Torneo Apertura 2026; dejando libre el domingo 19, día en el que se llevará a cabo la final del Mundial 2026.

El campeón Cruz Azul debuta el viernes 17 como visitante en contra del Atlético de San Luis. El subcampeón Pumas juega un día después como local ante el Pachuca. También el sábado 18 arrancan su participación América y Chivas, las Águilas en Querétaro y el Rebaño en casa frente al Toluca.

EVG