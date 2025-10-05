Este fue el hermoso gesto de la afición del Copenhague con Rodrigo Huescas tras su terrible lesión (FOTOS)

Rodrigo Huescas salió de cambio por lesión en el partido de Champions League entre el Copenhague y el Qarabag; lamentablemente, el defensa mexicano se perderá toda la temporada en el viejo continente y la afición del conjunto danés tuvo un hermoso gesto con el oriundo de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Durante el partido entre el Copenhague y el FC Midtjylland, correspondiente a la Jornada 11 de la Superliga danesa, los aficionados de “Los Leones” sacaron un cartel con la frase “Fuerza Rodrigo”, para apoyar al mexicano que está pasando por un pésimo momento.

Rodrigo Huescas ha enamorado a la afición del Copenhague desde su llegada, pues el lateral azteca se ganó la titularidad por la banda derecha del equipo de Jacob Neestrup y esta temporada logró jugar por primera vez la UEFA Champions League.

A message by the Copenhagen fans in support of Rodrigo Huescas who will be out with a season-ending knee injury. 🇩🇰



Fuerza Rodrigo. ❤️‍🩹🙏🏼 pic.twitter.com/8nA8kwm84P — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 5, 2025

¿Qué lesión sufrió Rodrigo Huescas que lo aleja de las canchas toda la temporada?

Rodrigo Huescas salió en camilla del campo de juego durante el primer tiempo del Copenhague contra el Qarabag, dejando imágenes sensibles para la afición y una tristeza grande para los mexicanos porque traía un gran nivel para la Copa del Mundo del 2026.

Durante la transmisión se pudo ver que el mexicano se tocaba la rodilla derecha cuando cayó al césped. El club danés informó que Huescas sería sometido a una operación y su recuperación se tardará toda la temporada; eso indica que al parecer también será una ausencia para el equipo de Javier Aguirre en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Varios personajes del futbol mexicano mandaron mensajes de ánimo a Rodrigo Huescas; uno de ellos fue Santiago Giménez, jugador del AC Milán, quien jugó con el lateral mexicano cuando los dos coincidieron en el Cruz Azul.

¿Quién será el reemplazo de Rodrigo Huescas para el Mundial 2026?

Lamentablemente, Rodrigo Huescas se perderá toda la temporada en Europa y también es la primera baja para la Selección Mexicana, pues el torneo es en junio y es poco probable que el lateral del Copenhague esté listo para esas fechas.

Para la Fecha FIFA de octubre, Javier Aguirre llamó a dos defensas para cubrir la banda por la derecha, Kevin Álvarez (América) y Jorge Sánchez (Cruz Azul), quienes buscarán llenarle el ojo al ‘Vasco’ para ser llamados para la Copa del Mundo del 2026.

El Mundial del siguiente año inicia el 11 de junio y un mes antes de arrancar, el técnico mexicano tendrá que dar su lista final para afrontar el certamen organizado por la FIFA.

DCO