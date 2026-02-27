Rafa Márquez alza la voz y denuncia la corrupción en el futbol mexicano

Rafael Márquez, el actual director técnico auxiliar de la Selección Mexicana y una leyenda del Tricolor, alzó la voz para denunciar la corrupción y algunas problemáticas que existen dentro del futbol mexicano, temas que radican desde las fuerzas básicas de los equipos en la formación de jugadores.

El exdefensa central de México estuvo presente en el segundo congreso del futbol formativo, en donde el auxiliar de la Selección Mexicana mandó un contundente mensaje para todas las fuerzas básicas de los equipos de la Liga MX.

“Creo que se ha escuchado durante mucho tiempo un tema que me duele decirlo, que es cultural, el tema de la corrupción que hay, que dice que ‘si quieres que juegue tu hijo, me tienes que dar’... sí lo quiero mencionar, porque es algo que tenemos que cambiar como sociedad y no manchar el máximo deporte que tenemos, el futbol”, comentó Rafa Márquez.

Rafael Márquez dando indicaciones en un partido de México. ı Foto: Mexsport

Esta es la razón por la que Rafa Márquez dejó al Barcelona para volver a México

Rafa Márquez tuvo un paso por las inferiores del Barcelona como entrenador, pero el exseleccionado nacional tomó la decisión de volver a México para ser auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, y el ‘Káiser’ reveló la razón de su retorno.

“Mucha gente me dijo que me quedara en Barcelona, pero lo que me movió es la oportunidad de una vez más representar a México. Es una profesión y hay que seguir trabajando para seguir creciendo; tenemos que dar un paso adelante si queremos mejorar, si queremos estar en el top ten mundial”, comentó.

Por otro lado, Márquez le dio un consejo a los entrenadores de categorías inferiores, al decirles que el cambio “empieza desde ustedes, desde la responsabilidad de quien tiene 10 o 30 niños, para intentar tener mejores futbolistas”.

Rafael Márquez junto a Javier Aguirre en el protocolo previo al partido. ı Foto: Mexsport

Rafael Márquez quiere dejar huella en el futuro de la Selección Mexicana

Rafael Márquez trabaja de la mano de las categorías inferiores para ayudar a la Selección Mexicana a llevar por buen camino a los futbolistas jóvenes y que puedan llegar hasta el primer equipo del Tricolor.

“Hoy les preguntas a 10 niños qué quieren ser mañana, a lo mejor ocho dicen ‘ser futbolistas’ y alguno te dice que vivir de lo malo, para tener dinero rápido. Me estoy metiendo más allá de lo deportivo, pero es una realidad”, platicó Márquez.

De igual forma, el exdefensa de León decidió regresar “durante unos años como auxiliar, no solo para preocuparme por lo que hay arriba, sino por lo de abajo, para dejar algo importante en el desarrollo de los futbolistas, así como en el Barça, que hay cuatro o seis jugadores en el primer equipo, decir que se dejen enseñanzas aquí; no quiero quedarme con las manos vacías y en el primer equipo ganar cosas importantes, quiero hacer algo diferente”.

DCO