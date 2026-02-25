“Cada uno piensa en su cul…” la declaración de Antonio Mohamed contra la Selección Mexicana (VIDEO)

La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara al Mundial 2026 y organizó tres partidos amistosos antes de la Fecha FIFA de marzo, una decisión que no le pareció a Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, y criticó con fuerza a los directivos del Tricolor.

“Meten partidos a cada rato, entonces la verdad sí es una locura, porque se los llevan cuarenta días antes y te meten partidos todos los días; para eso directamente que el equipo no juguemos el torneo y listo, porque es una locura. Ahora el miércoles juegan con Islandia de vuelta en Querétaro, nosotros jugamos el sábado con Chivas, total, si perdemos, la culpa es del técnico“, dijo el entrenador del Toluca.

Además, explicó que “ya se fueron a Bolivia, se fueron allá; Gallardo y Marcel vinieron arruinados de la cintura, el chico Eder también. Si van a tener cuarenta días concentrados, este semestre no les hubiesen metido tanto partido amistoso, para que puedan estar trabajando con el equipo y que lleguen con ritmo, sin tanta carga de partidos al Mundial. Es una preparación que están haciendo; lo que pasa es que ni piensan en su equipo, y está bien, cada uno piensa en su cul... eso es así“.

TE RECOMENDAMOS: Mérida WTA 500 Victoria Jiménez da la sorpresa en el Mérida WTA 500 y elimina a Magda Linette en tres sets

🚨 MOHAMED HABLA DEL MANEJO DE LA SELECCIÓN



El Turco cuestionó la cantidad de partidos que está jugando el Tri. 📊



Para Antonio Mohamed, el problema no es la preparación, sino el exceso de partidos y la forma en que se gestiona el calendario.



No te pierdas la entrevista… pic.twitter.com/KliVg9HYX2 — Vamos.Show (@vamos_show) February 25, 2026

Estos son los jugadores que podrían ser baja del Toluca para jugar el Mundial 2026

Como se dio a conocer desde el inicio del año, los jugadores que sean convocados por Javier Aguirre para la convocatoria de cara al Mundial 2026, tendrán que reportar semanas antes del inicio del torneo de la FIFA, pero muchos de ellos se perderán la liguilla del Clausura 2026.

Por parte del Toluca, Antonio Mohamed se quedará sin Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y en una de esas Alexis Vega se une a esta lista, si es que se recupera de su lesión antes de que llegue el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio.

Cabe recalcar que, esta convocatoria podría afectar al Toluca en la fiesta grande del futbol mexicano, pues los Diablos Rojos van en busca del tricampeonato de la Liga MX, pero esta decisión por parte de la Selección Mexicana le quitará a sus mejores hombres al campeón.

𝑬𝒏 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 💼⚽️ pic.twitter.com/tGKqrOGS9i — Toluca FC (@TolucaFC) February 25, 2026

Tres jugadores del Toluca fueron titulares en el partido ante Islandia en Querétaro

Javier Aguirre tuvo su tercer partido amistoso con la Selección Mexicana en el Estadio La Corregidora ante su similar de Islandia, encuentro que terminó ganando el Tricolor para sumar su tercera victoria al hilo en este año.

El entrenador mexicano utilizó a tres jugadores del Toluca en su once titular, que fue Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Everardo López, quien todavía no tiene seguro su lugar en la convocatoria final para la Copa del Mundo del 2026.

Después del Toluca, las Chivas fueron el equipo que más jugadores tuvo en el cuadro titular de México ante Islandia, con seis jugadores, que fue Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado.

DCO