Jannik Sinner vence a Alex de Minaur y va por el campeonato de las Finales ATP

Jannik Sinner ha hecho su parte. Ahora le toca a Carlos Alcaraz ganar un partido más y preparar otra final importante contra su mayor rival. Sinner venció a Alex de Minaur 7-5, 6-2 el sábado, mejorando a 13-0 contra el australiano, para alcanzar el partido por el campeonato de las Finales ATP ante sus fanáticos locales.

El segundo clasificado, Sinner, busca retener su título en el torneo de fin de temporada para los ocho mejores jugadores del año. En la final del domingo, Sinner se enfrentará a Alcaraz o Felix Auger-Aliassime, quienes juegan más tarde.

Alcaraz ya aseguró el primer puesto al final del año, pero busca alcanzar su primera final en este evento.

Finaleee!!! ❤️❤️❤️ Ci vediamo domani 🇮🇹🙏🏻 pic.twitter.com/NlymvDCoYv — Jannik Sinner (@janniksin) November 15, 2025

Sinner y Alcaraz se han enfrentado en las últimas tres finales de Grand Slam: Alcaraz venció a Sinner en un desempate del quinto set para ganar el Abierto de Francia; Sinner se tomó la revancha al vencer a Alcaraz por el trofeo de Wimbledon; luego Alcaraz volvió a salir victorioso en el Abierto de Estados Unidos.

Sinner también ganó el Abierto de Australia, venciendo a Alexander Zverev en la final, por lo que él y Alcaraz ganaron dos majors cada uno este año.

Es la tercera final consecutiva en Turín para Sinner, quien no ha perdido un set en las finales desde que fue derrotado por Novak Djokovic en el partido por el campeonato de 2023, una racha de 18 sets consecutivos.

Jannik Sinner is back in the ATP final! 🦊 pic.twitter.com/iOMdSolI3P — US Open Tennis (@usopen) November 15, 2025

Sinner salvó tres puntos de quiebre en su primer juego de servicio después de quedar 0-40 y finalmente logró romper a De Minaur para una ventaja de 6-5 antes de cerrar el set con su servicio.

El segundo set nunca estuvo realmente en duda, ya que Sinner tomó una ventaja de 4-0. “Estaba contento con cómo serví y con cómo reaccioné en los momentos importantes”, señaló Sinner.

Sinner extendió su racha ganadora en canchas duras bajo techo a 31 partidos, también remontándose a esa final de 2023 contra Djokovic. No ha perdido su servicio esta semana.

