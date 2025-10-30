Sinner gana en París y se acerca a la cima de ATP

El italiano, ayer, en un regreso de pelota en París ante Zizou Bergs en el Masters.

La búsqueda de Jannik Sinner para recuperar el puesto número uno del ranking comenzó con el pie derecho al doblegar 6-4 y 6-2 sobre Zizou Bergs en la segunda ronda del Masters de París, torneo que el italiano necesita ganar para desbancar a Carlos Alcaraz de la cima.

El reinado de 65 semanas de Jannik Sinner como número uno terminó en septiembre cuando Alcaraz ganó la final del Abierto de Estados Unidos contra él, consiguiendo su sexto título de Grand Slam y el primer puesto. Sin embargo, el español perdió en París el martes en la segunda ronda ante Cameron Norrie, quien no estaba sembrado, abriendo la puerta para Jannik Sinner en su intensa rivalidad.

Sinner mantuvo a Zizou Bergs bajo constante asedio, generando 11 oportunidades de quiebre y convirtiendo tres, sin conceder un punto de quiebre en contra.

El Tip: Valentin Vacherot salió victorioso en la batalla de los primos al vencer a Arthur Rinderknech por 6-7 (9), 6-3 y 6-4. “Fue muy físico. Fue difícil. Estábamos tensos”.

“Estoy satisfecho con el nivel de mi servicio, he sido bastante preciso”, destacó el italiano de 24 años. “Comencé con un quiebre de saque, eso te da más confianza. Estoy feliz con mi actuación”.

Sinner aseguró la victoria en su primer punto de partido y jugará contra el argentino Francisco Cerúndolo en tercera ronda.

“Creo que el movimiento en general fue bueno”, dijo Sinner, quien el domingo se consagró campeón del torneo ATP 500 en Viena a pesar de sufrir calambres.

40 El lugar que ocupa Vacherot en el ranking de la ATP

El campeón defensor Alexander Zverev se unió a Jannik Sinner en la tercera ronda al remontar un 3-1 adverso en el set final para vencer al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-7 (5), 6-1, 7-5.

El alemán, tercer sembrado, marcó una diferencia notable en su segundo servicio, ganando 78% de los puntos en comparación con 42% de su oponente, quien perdió su servicio cuatro veces. Zverev jugará a continuación contra el español Alejandro Davidovich Fokina (preclasificado 15).

En tanto, el canadiense Felix Auger-Aliassime (9° cabeza de serie) remontó un quiebre en el segundo set y un 3-0 en contra en el desempate del tercer set para vencer 5-7, 7-6 (5), 7-6 (4) contra el francés Alexandre Muller.