Jannik Sinner recupera cima de la ATP tras triunfo en París

Jannik Sinner ha vuelto a alcanzar el número uno de la clasificación mundial tras su victoria en la final del Masters de París, donde derrotó a Felix Auger-Aliassime con un marcador de 6-4, 7-6 (4) el pasado domingo. Este triunfo le permite al italiano, cuatro veces campeón de Grand Slam, superar a Carlos Alcaraz, quien ha ganado seis títulos de este nivel.

Jannik Sinner extiende así su racha de victorias en torneos en interiores a 26 partidos consecutivos. Cabe destacar que Sinner ya había logrado un triunfo en Viena la semana anterior, lo que le da un impulso adicional al conquistar París por primera vez.

10 títulos importantes de la ATP tiene Jannik Sinner

Por su parte, Auger-Aliassime, quien ocupaba la novena posición en la siembra, necesitaba ganar el torneo en La Défense Arena para asegurar su puesto en las Finales ATP, el torneo que cierra la temporada en Turín, Italia. A pesar de sus esfuerzos, no pudo superar a Sinner, quien ha demostrado ser un rival complicado.

“Es grandioso, honestamente. Fue una final intensa y ambos sabíamos lo que estaba en juego”, comentó Sinner después del partido. “Para él fue duro y una situación difícil, pero de mi parte, estoy feliz”.

Esta victoria marca el tercer triunfo consecutivo de Sinner sobre Auger-Aliassime, ganó también en la semifinal del US Open, lo que deja al italiano con un récord favorable de 3-2 en enfrentamientos.

Sinner destacó el buen servicio de Auger-Aliassime, señalando: “Sacó muy bien. Tienes que utilizar muy bien tus pequeñas oportunidades”. A pesar de que Auger-Aliassime es conocido por su consistencia en canchas cubiertas, no pudo hacer frente a un Sinner en un estado físico y técnico excepcional, lo que le permitió conseguir su quinto título del año y el número 23 de su carrera.

El momento culminante del partido llegó cuando Sinner ganó su primer punto de partido con un revés a dos manos que pasó limpio por la línea. Tras este punto decisivo, inclinó la cabeza hacia atrás, levantó los brazos en señal de triunfo y se dio una palmada en el corazón mientras saludaba a la multitud con su raqueta.

“Los últimos dos meses han sido increíbles. Intentamos trabajar en cosas y mejorar como jugador, y ver este tipo de resultados me pone muy feliz”, afirmó.

“Ha sido un año increíble sin importar lo que suceda en Turín”. Con esta victoria, Sinner reafirma su posición como uno de los mejores tenistas del circuito actual y se prepara para afrontar nuevos retos en el cierre de la temporada.

Por su parte, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, mostró un dominio impresionante en su servicio durante su partido inaugural en las finales de la WTA, logrando 10 aces en una victoria el domingo por 6-3, 6-1 sobre Jasmine Paolini, clasificada en el puesto número ocho.

Sabalenka tuvo cuatro aces sólo en el último juego del primer set.