Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y es bicampeón de las ATP Finals

Jannik Sinner en el juego por el campeonato de las ATP Finals ante Carlos Alcaraz

La rivalidad más grande del tenis moderno tuvo otra final. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han jugado el uno contra el otro por los títulos más importantes del deporte durante todo el año y este domingo se enfrentaron por un trofeo relevante; las ATP Finals, que quedaron en poder de Sinner, quien no perdió un set y es bicampeón.

El primer set fue de Jannik Sinner, quien perdió el primer lugar del mundo ante Alcaraz, quien aseguró el puesto número 1 del listado de la ATP al final del año. El italiano se sobrepuso a un gran comienzo del español, quien perdió por 6(4)-7.

Jannik, you dropped this King 🫴👑@janniksin goes undefeated on home soil as he successfully defends his title, defeating Alcaraz 7-6(4) 7-5! #NittoATPFinals pic.twitter.com/kfTKviJyH3 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

Alcaraz, quien jugó por primera vez la final de las Finals (evento para los ocho mejores jugadores del año), salió con más ganas pare el segundo episodio de la contienda, pero se vio mermado fisicamente y perdió en sets corridos.

Para llegar a la final del torneo el número 1 del ranking, Carlos Alcaraz, venció a Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4, y el número 2, Jannik Sinner, derrotó a Alex de Miñaur 7-5, 6-2 ante su público local italiano en las semifinales.

Sinner jugó por tercera vez al hilo la final en Turín y cumplió con la misión de conseguir su segundo trofeo consecutivo. El jugador italiano no ha perdido un set en las Finales desde que fue vencido por Novak Djokovic en el juego por el campeonato de 2023, una racha que se ha extendido.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugaron tres de las cuatro finales de Grand Slam. El único título Major que no definieron entre ellos fue el Abierto de Australia, en donde Sinner venció a Alexander Zverev. Alcaraz superó a Sinner en Roland Garros y en el US Open. Sinner derrotó al ibérico en Wimbledon.

Con la de este domingo fueron seis finales en las que se enfrentaron. A las de Grand Slam y ATP Finals, se suman el Abierto de Italia (ganada por Alcaraz) y el Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró debido a una enfermedad).

