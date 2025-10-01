Alcaraz busca terminar invicto 2025

El español al momento de levantar el trofeo que ganó en Tokio, ayer.

El tenista que levante el trofeo de las Finales de la ATP invicto este año se llevará un cheque de poco más de 5 millones de dólares, un poco más de lo que Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka recibieron por sus títulos del Abierto de Estados Unidos este mes.

La cantidad exacta para una marcha invicta en el evento con el que concluye la temporada y que enfrenta a los ocho mejores jugadores es de 5.071.000 dólares, según dio a conocer la ATP. El premio monetario incrementó de los 4.881.000 que se llevó Jannik Sinner tras ganar invicto las pasadas Finales de la ATP.

Alcaraz y Sabalenka ganaron exactamente 5 millones cada uno en el US Open.

El premio acumulado para las Finales ATP (que se disputa del 9 al 16 de noviembre en Turín) es de 15.5 millones de dólares para el ganador.

Alcaraz, quien ocupa el primer lugar del ranking, y Sinner, número dos, ganaron dos títulos de Grand Slam este año cada uno. Son además los únicos jugadores individuales que se han clasificado para las finales hasta ahora. Un equipo de dobles invicto ganará 959.300.

Por otra parte, la tenista española Paula Badosa no seguirá jugando este año e indicó que luchará para intentar “volver más fuerte” en 2026.

Paula Badosa hizo el anuncio en Instagram el martes, un par de días después de que se retiró del Abierto de China debido a una lesión en la cadera izquierda.

“Hay momentos en los que me pregunto cómo logro seguir adelante en los instantes más duros y dolorosos”, afirmó.