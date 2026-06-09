Mundial 2026: Estos son todos los inesperados cambios que tendrá el torneo de la FIFA

Este año el Mundial se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA decidió realizar algunos cambios al torneo para darle más emoción, pues uno de ellos fue el aumento de selecciones de 32 a 48 participantes para esta edición, un cambio que generó controversia entre la afición.

De igual forma, es la primera vez que la Copa del Mundo se celebrará en tres países al mismo tiempo; la última vez que dos naciones albergaron el torneo de la FIFA fue en 2002, cuando Corea y Japón recibieron al mundo para definir al campeón del mundo en su tierra.

Faltan 3️⃣ días...



La #CopaMundialFIFA tendrá partidos en tres naciones diferentes por primera vez en la historia. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/4oKGqzkeWd — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 8, 2026

Estos son los cambios que tendrá el Mundial en 2026

El Mundial es el torneo de selecciones que paraliza al mundo durante poco más de un mes, ya que se juega cada cuatro años y los países buscan levantar el título más codiciado del orbe. Este año el torneo tendrá algunas adecuaciones que se verán por primera vez en la historia del certamen.

104 partidos

3 países albergan el torneo

48 selecciones

show de medio tiempo en la final del Mundial

pausa de hidratación en todos los encuentros

revisión de segunda tarjeta amarilla y tiros de esquina por el VAR

protocolo previo al partido con los equipos formados en el medio campo

Estos cambios se comenzaron a dar desde hace algunos años y otros a solo días del inicio del Mundial, el cual será el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca con el partido ente México y Sudáfrica.

DCO