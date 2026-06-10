Corea del Sur vs República Checa: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo A del Mundial 2026

Corea del Sur y República Checa se enfrentan en Guadalajara en su debut en el Mundial 2026.

Las selecciones de Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara en el segundo partido del Mundial 2026. Completarán la primera Jornada del Grupo A horas después de que México y Sudáfrica hayan disputado el partido inaugural del magno torneo de la FIFA.

El estadio de las Chivas recibe su primero de cuatro encuentros en el torneo con el choque entre asiáticos y europeos. Estos últimos se unieron a la cita mundialista tras eliminar a Dinamarca en uno de los repechajes de la UEFA, con lo que así volvió a la gran cita tras una ausencia de 20 años.

🔟 🔙 years since we last met 🇰🇷 in a friendly match in Prague on June 5, 2016 🧵 pic.twitter.com/OYiPA9xkX4 — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 10, 2026

Por su parte, Corea del Sur disputa su decimoprimera edición consecutiva de la Copa Mundial de la FIFA, pues ha estado presente en todas las que se han celebrado desde 1986, cuando México albergó el certamen por segunda ocasión.

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¿Dónde pasan EN VIVO el Corea del Sur vs República Checa?

El partido entre Corea del Sur y República Checa, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026, se juega este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de la señal de Vix.

Fecha : Jueves 11 de junio

Hora : 20:00

Estadio : Guadalajara

Transmisión: Vix

Posibles alineaciones de Corea del Sur y República Checa

COREA DEL SUR : Kim Seung-gyu, Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok, Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin y Oh Hyeon-gyu.

REPÚBLICA CHECA: Matěj Kovář, Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený, Pavel Šulc y Patrik Schick.

Historial parejo entre Corea del Sur y República Checa

Corea del Sur y República Checa, los otros dos rivales de México en el Mundial 2026, se enfrentan por primera ocasión en un partido oficial este 11 de junio en la fase de grupos del magno evento. Sin embargo, tienen tres antecedentes en duelos amistosos y el balance es parejo.

Igualaron 2-2 el 27 de mayo de 1998 en la preparación de los asiáticos para Francia 1998. Los europeos golearon 5-0 en un cotejo desarrollado el 14 de agosto del 2001. La única victoria de los Guerreros Taegeuk ocurrió en el duelo más reciente entre ambos, el 5 de junio del 2016 (2-1).

EVG