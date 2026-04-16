AYER, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, presentó el diseño de otro controvertido plan arquitectónico que sale de la mente de Donald Trump: su Arco del Triunfo, que plantea inaugurar para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos en julio próximo.

El proyecto contempla una estructura neoclásica de unos 76 metros de altura, que lo convertiría en la más alta del mundo en su tipo, con acabados claros, detalles dorados y una gran figura alada en la cima.

Su construcción combinaría fondos públicos y privados, con la intención de inaugurarlo para las celebraciones de este año. Sin embargo, ha generado críticas por su escala, el impacto que provocará en el paisaje histórico y su carácter excesivamente personalista, centrado en el ego del mandatario más que en la unidad nacional.

Un Arco del Triunfo a capricho de Trump ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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