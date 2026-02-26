Estos son los 14 clavadistas mexicanos que buscan una medalla en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

El 2025 fue un año de éxitos para el deporte mexicano; dentro de esos logros estuvo la medalla de oro que consiguió Osmar Olvera en la Copa del Mundo venciendo a los chinos. Este año, el torneo más importante de World Aquatics en esta disciplina inicia en Montreal, Canadá, donde 14 clavadistas aztecas tendrán actividad, ya sea desde el trampolín de 3 metros o la plataforma de 10 metros.
Los nombres conocidos de esta lista son Osmar Olvera, Juan Celaya, Randal Willars, las gemelas Mía y Lia Cueva, Alejandra Estudillo, Gabriela Agúndez y Kevin Berlín, siendo los atletas de mayor experiencia en este tipo de competencias y que buscarán ayudar a los jóvenes para futuros torneos.
Cabe recalcar que todos tendrán que competir primero en las pruebas preliminares para ganarse un lugar en la final de su respectiva prueba, siendo el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo los días con más actividad y entrega de medallas.
Trofeo del Mundial llega mañana a México, confirma Sheinbaum
Estos son los 14 clavadistas mexicanos que tendrán actividad en la Copa del Mundo de Clavados
La afición mexicana ya está ansiosa por ver a los clavadistas mexicanos salir a escena, pues es uno de los deportes en los que se puede considerar a México como una potencia, pues para la primera parada del serial de la Copa del Mundo de Clavados, 14 atletas de nuestro país verán actividad desde las alturas.
Trampolín de 3 metros
- Aranza Vázquez
- Fernanda García
- Lia Cueva
- Mia Cueva
- Osmar Olvera
- David Vázquez
- Juan Celaya
Plataforma de 10 metros
- Kevin Berlín
- Randal Willars
- Kenny Zamudio
- Samantha Jimenez
- Suri Cueva
- Alejandra Estudillo
- Gabriela Agúndez
Como ocurrió el año pasado, las medallas de oro están latentes para nuestro país, ya sea en las pruebas individuales o en sincronizados, pues las parejas de Juan Celaya y Osmar Olvera desde el trampolín de 3 metros y Alejandra Estudillo junto a Gabriela Agúndez en la plataforma de 10 metros son de las parejas favoritas a llevarse una medalla.
Guadalajara se queda con las ganas de recibir la Copa del Mundo de Clavados
Con el inicio de la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, la siguiente parada del serial se llevaría a cabo en Zapopan, Jalisco; sin embargo, World Aquatics anunció que la competencia en nuestro país quedaba cancelada por los actos violentos que se vivieron el fin de semana pasado en Guadalajara.
“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026″, se puede leer en el comunicado.
La decisión “surge tras las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las precauciones de viaje, que han limitado o desaconsejado los viajes a México por el momento y, en consecuencia, no autorizaron a sus selecciones nacionales a participar en la competencia. La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”.
DCO