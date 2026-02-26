Estos son los 14 clavadistas mexicanos que buscan una medalla en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

El 2025 fue un año de éxitos para el deporte mexicano; dentro de esos logros estuvo la medalla de oro que consiguió Osmar Olvera en la Copa del Mundo venciendo a los chinos. Este año, el torneo más importante de World Aquatics en esta disciplina inicia en Montreal, Canadá, donde 14 clavadistas aztecas tendrán actividad, ya sea desde el trampolín de 3 metros o la plataforma de 10 metros.

Los nombres conocidos de esta lista son Osmar Olvera, Juan Celaya, Randal Willars, las gemelas Mía y Lia Cueva, Alejandra Estudillo, Gabriela Agúndez y Kevin Berlín, siendo los atletas de mayor experiencia en este tipo de competencias y que buscarán ayudar a los jóvenes para futuros torneos.

Cabe recalcar que todos tendrán que competir primero en las pruebas preliminares para ganarse un lugar en la final de su respectiva prueba, siendo el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo los días con más actividad y entrega de medallas.

🇲🇽¡Que se escuche fuerte!

La selección mexicana de clavados está lista para brillar en la 1ª parada de la Copa del Mundo en Montreal 🇨🇦

Este jueves arrancan en trampolín 3m con las olímpicas Aranza Vázquez, María Fernanda Sixtos y Lía Cueva.

¡Vamos con todo! 💪🔥 pic.twitter.com/1HJeSZbIeF — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 25, 2026

Estos son los 14 clavadistas mexicanos que tendrán actividad en la Copa del Mundo de Clavados

La afición mexicana ya está ansiosa por ver a los clavadistas mexicanos salir a escena, pues es uno de los deportes en los que se puede considerar a México como una potencia, pues para la primera parada del serial de la Copa del Mundo de Clavados, 14 atletas de nuestro país verán actividad desde las alturas.

Trampolín de 3 metros

Aranza Vázquez

Fernanda García

Lia Cueva

Mia Cueva

Osmar Olvera

David Vázquez

Juan Celaya

Plataforma de 10 metros

Kevin Berlín

Randal Willars

Kenny Zamudio

Samantha Jimenez

Suri Cueva

Alejandra Estudillo

Gabriela Agúndez

Como ocurrió el año pasado, las medallas de oro están latentes para nuestro país, ya sea en las pruebas individuales o en sincronizados, pues las parejas de Juan Celaya y Osmar Olvera desde el trampolín de 3 metros y Alejandra Estudillo junto a Gabriela Agúndez en la plataforma de 10 metros son de las parejas favoritas a llevarse una medalla.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

Guadalajara se queda con las ganas de recibir la Copa del Mundo de Clavados

Con el inicio de la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, la siguiente parada del serial se llevaría a cabo en Zapopan, Jalisco; sin embargo, World Aquatics anunció que la competencia en nuestro país quedaba cancelada por los actos violentos que se vivieron el fin de semana pasado en Guadalajara.

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026″, se puede leer en el comunicado.

La decisión “surge tras las restricciones de viaje emitidas por algunas embajadas internacionales y una evaluación general de las precauciones de viaje, que han limitado o desaconsejado los viajes a México por el momento y, en consecuencia, no autorizaron a sus selecciones nacionales a participar en la competencia. La seguridad y la participación de todos los atletas sigue siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”.

