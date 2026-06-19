La CNTE escala protesta a siete sedes de Afores

A 18 días de que inició su huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una nueva jornada de bloqueos e instaló una nueva sesión de su Asamblea Nacional Representativa (ANR) para definir el rumbo de su protesta, la cual, hasta el cierre de esta edición, aún no se definía.

Desde temprano, el magisterio disidente se dividió en grupos para protestar frente a siete sedes de diversas Afores, lo que provocó el cierre de Paseo de la Reforma hasta pasadas las 15:00 horas.

El Dato: La SEP convocó a comunidades educativas a aprovechar al máximo los días restantes del ciclo escolar 2025-2026 para garantizar un cierre ordenado en todo el país.

A lo largo de su manifestación, los docentes mantuvieron su principal demanda: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, para que se regrese al sistema solidario de pensiones y se deje atrás el esquema de ahorro individualizado.

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Los profesores emitieron consignas contra el Gobierno federal y la Presidenta Claudia Sheinbaum mientras protegían las entradas de los edificios.

Los gritos que se escucharon en las concentraciones incluyeron: “¡Claudia, mentiste con la reforma a la Ley del ISSSTE!”, en relación con las demandas que han sostenido desde el comienzo de su movimiento el 1 de junio.

“Los ahorros de los trabajadores se han convertido en uno de los principales capitales de inversión del sistema financiero mexicano, mientras la responsabilidad de garantizar una pensión digna ha sido trasladada del Estado a cada trabajador de manera individual”, señaló la CNTE en un posicionamiento posterior.

Fuentes consultadas por La Razón dentro de la Coordinadora reconocieron que el plantón se ha visto disminuido, lo cual atribuyeron al cansancio que han comenzado a experimentar algunos docentes, quienes, además, tienen otras responsabilidades por atender.

Los disidentes instalaron la nueva sesión de su asamblea, que inició alrededor de las 17:00 horas, con el objetivo de analizar las respuestas que le dio el Gobierno a sus demandas y concretar qué ocurrirá con su manifestación.

El secretario general de la Sección 7 de Chiapas, Isael González, señaló que el magisterio suma 18 días de paro nacional y ha sostenido al menos cinco reuniones con autoridades federales sin que existan avances sustanciales en las exigencias planteadas. Señaló que, durante la última reunión con autoridades, estas insistieron en que no se puede abrogar la Ley del Issste de 2007 debido a los costos, “pero nosotros seguimos señalando que esa es la demanda central”.

Paralelamente, se llevó a cabo la Mesa de Justicia Social entre la sección de Guerrero y funcionarios de justicia, para atender las denuncias de agresiones que el magisterio recibió por parte de policías capitalinos, quienes detuvieron su paso durante la protesta que se realizó este miércoles, con la que buscaban acercarse al Estadio Ciudad de México, en donde se celebraba un partido de la Copa Mundial.

“Durante el operativo de intimidación, los compañeros, así como las compañeras, fueron agredidos y agredidas física y verbalmente, fueron bajados a la fuerza de los carros de sonido para después ser despojados de sus celulares, carteras, credenciales, dinero y cualquier objeto de valor que poseían los compañeros”, aseguró la CNTE.

La última mesa de diálogo sostenida entre la CNTE y las secretarías de Gobernación (Segob), Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se reanudó este miércoles, luego de que la Federación dejó ver un distanciamiento de las coordinaciones seccionales. Al término del diálogo, los dirigentes de la CNTE reafirmaron que la protesta continuaría hasta no ver resultados y propuestas distintas.

En tanto, las autoridades confiaron en que la Coordinadora reevaluaría su protesta y levantaría el plantón con el que mantiene tomadas varias calles del Centro Histórico.