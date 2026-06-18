CNTE alista nueva asamblea para definir rumbo de protesta

A 18 días de que inició su huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó una nueva jornada de bloqueos que en el transcurso de la tarde fueron retirados para alistar una nueva sesión de su Asamblea Nacional Representativa este mismo jueves, en la que se definirá el rumbo de su protesta.

Desde temprano, el magisterio disidente se dividió en grupos para protestar frente a las oficinas de diversas Afores, lo que provocó el cierre de Paseo de la Reforma, hasta pasadas las 15:00 horas.

A lo largo de su manifestación, las y los docentes mantuvieron las consignas de su principal demanda: una reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, para que se regrese al sistema solidario de pensiones y se deje atrás el esquema de ahorro individualizado.

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Campamento de docentes llega a la explanada del recinto. ı Foto: Adriana Góchez|La Razón

Fuentes consultadas dentro de la CNTE reconocieron que el plantón se ha visto disminuido, lo cual atribuyeron al cansancio que han comenzado a experimentar algunos docentes, quienes además tienen otras responsabilidades por atender.

La Coordinadora ahora se alista para instalar la nueva sesión de su ANR, que iniciará alrededor de las 17:00 horas, para analizar las respuestas que le dio el Gobierno a sus demandas y concretar qué ocurrirá con su manifestación.

Paralelamente, se llevó a cabo la Mesa de Justicia Social entre la sección de Guerrero y funcionarios de justicia, para atender las agresiones que el magisterio denunció haber recibido por parte de policías que detuvieron su paso durante la protesta realizada este miércoles, con la que buscaban acercarse al Estadio Ciudad de México, en donde se celebraba un partido de la Copa Mundial.

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MSL