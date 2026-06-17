Munal reabre con retraso, protocolo improvisado y en medio de plantón de la CNTE

Aspectos de la reapertura del Munal, en medio de un plantón de la CNTE, el 17 de junio de 2026.

Con cuatro horas de retraso y un protocolo improvisado, el Museo Nacional de Arte (Munal) reabrió sus puertas a las 14:10 horas de este miércoles, luego de un cierre obligado de dos semanas por el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) montó sobre la calle Tacuba, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Desde temprano y hasta la reapertura, asistentes acudieron al inmueble, pero se encontraron con la sorpresa de que seguía cerrado a pesar de que se anunció en redes sociales que sería a las 10:00 horas. Turistas y estudiantes se iban desilusionados o molestos, luego de que el personal les decía que todavía no había fecha, pues esperaban que ya no estuviera el campamento de la CNTE.

Asistentes del Munal esperan en fila el ingreso. ı Foto: Adriana Góchez

Fue hasta cerca de las 14:00 horas que finalmente se anunció que sí habría reapertura . Se reunió gran parte del personal del Munal en la entrada para recibir a los visitantes, incluida la directora Mireida Velázquez Torres.

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En cuanto se abrieron las puertas se pidió a los visitantes, alrededor de 15 que esperaban ingresar, que se formaran para pasar por el nuevo arco de seguridad y se les informó que, debido al retraso, el acceso sería gratuito.

Arco de seguridad en el Munal. ı Foto: Adriana Góchez

La Razón intentó consultar con la directora del Munal el motivo de la demora en la reapertura y si estaba garantizada la seguridad; sin embargo, se negó a responder.

“¿Por qué se abrió más tarde de lo anunciado?“, se le preguntó, y respondió: “Ya les va a pasar el INBAL (Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura) la información)”. Y se le insistió: “¿Está garantizada la visita? ¿No hay riesgo de volver a cerrar?“, a lo que contestó: “La situación espera que sea la adecuada”.

“¿Qué pasó con la exposición que se iba a inaugurar?“, se le cuestionó. “Llevamos 15 días cerrados. Es una exposición de nuestro acervo. Les vamos a mandar un boletín con la información”, atajó, para luego apresurarse a abordar el elevador del museo.

Sobre el protocolo para recibir a los visitantes no brindó información. Afuera, personal de museo trataba de solucionar cómo evitar que los asistentes tuvieran que sortear lazos y casas de campaña de la CNTE que todavía se encuentran cerca de la entrada del Munal. Con una cinta amarilla delimitaron un pasillo de acceso y salida, además de alguna señalización para indicar que ya estaban abiertos y que por ahí sería el ingreso. También evaluaban si era necesario que un elemento de seguridad permaneciera al exterior.

Una exposición tras la reapertura del Munal, el 17 de junio de 2026. ı Foto: Adriana Góchez

Asistentes, entre incomodidad por plantón de la CNTE

Si bien los asistentes celebraron la reapertura, expresaron que era incómodo pasar entre el campamento. “Es complicado, porque considero que es uno de los museos más importantes de la ciudad, alberga grandes piezas y es importante para el turismo ahora que tenemos aquí el Mundial. Es complicado tener que pasar entre casas de campaña”, dijo a este diario Carlos, estudiante del Instituto Politécnico Nacional.

En lo anterior también coincidió una persona que forma parte del personal del inmueble: “El problema es que no se puede salir y entrar con facilidad. Es muy incómodo, no sé la verdad por qué abrieron. Muchos pidieron que abra, me imagino que por eso lo hicieron”.

Una trabajadora comentó que se anunció la reapertura debido a que se iban a ir del plantón los miembros de la CNTE; sin embargo, no se fueron y se reforzó el campamento.

El Munal forma parte del programa Mundial Social, que impulsa la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza.

Es de los inmuebles que tendrá un horario extendido hasta las 19:00 horas hasta el 5 de julio. Recientemente inauguró la muestra México: Ruta y destino y tenía contemplada la apertura de la exhibición Arte y visibilidad en el México moderno, programada para el 10 de junio.

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cehr