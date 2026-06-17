Cultura CDMX destituye a coordinador de la Casa del Poeta

Andrés Carreño, coordinador de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, fue destituido, luego de que escritores pidieran su salida en un pliego petitorio al considerar que no tenía el perfil para tal encargo y lo acusaran de querer deslegitimar la protesta del pasado 12 de junio. El anuncio lo hizo esta tarde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que aseguró que atenderá cada una de las demandas de los inconformes. Esto ocurrió después del rechazo que provocó el plan de convertir el inmueble en un espacio para el cabaret y de cambiarle el nombre.

“Atendiendo las diversas expresiones, inquietudes y propuestas manifestadas y con el propósito de fortalecer su vocación literaria, la Secretaría ha determinado realizar un relevo en la titularidad del espacio. Informamos que se nombrará a una persona cuya trayectoria y experiencia se encuentren estrechamente vinculadas al ámbito de las letras, la poesía y la gestión cultural, en correspondencia con las características y objetivos del recinto”, mencionó la dependencia encabezada por Ana Francis Mor.

Andrés Carreño es actor, director, dramaturgo y productor, profesiones que no estaban vinculadas con la vocación original de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, enfocada en la literatura y poesía.

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La Secretaría de Cultura local aseguró que el espacio mantendrá su nombre y vocación, además de que se preservará el Café-Bar “Las Hormigas”, por lo que ya se realizan gestiones ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que éste cuente con las autorizaciones para su apertura. Ahí, la dependencia “contemplará la realización de presentaciones de libros, lecturas de poesía y espacio de encuentro para la comunidad, manteniendo abierta la posibilidad de propiciar el diálogo con otras disciplinas artísticas, siempre que la literatura permanezca como el eje rector de sus actividades”, detalló.

La casa del Poeta cuenta con una biblioteca, integrada por los fondos Efraín Huerta, Salvador Novo y donaciones de casas editoriales. ı Foto: Especial

Acerca de la exigencia para salvaguardar los acervos bibliográficos y documentales de Efraín Huerta y Salvador Novo, se determinó mantener los archivos en la ubicación actual, mientras se trabaja en un proyecto de conservación preventiva.

“Ya se inició la fase de diagnóstico técnico y levantamiento de información para precisar el estado material del acervo y se avanzará en una valoración detallada para identificar necesidades específicas de conservación. Se fortalecerán las medidas de conservación preventiva mediante el monitoreo de humedad y temperatura, la mejora de la ventilación y la implementación de protocolos permanentes de limpieza y mantenimiento”, indicó.

Asimismo, anunció que se desarrollará un proyecto de organización y control bibliográfico-documental, por lo que se actualizarán los inventarios, así como las normas de clasificación y catalogación, además de la identificación y ordenamiento de documentos asociados a las colecciones bibliográficas.

“Esta etapa contempla la separación clara de los fondos para evitar intercalaciones entre las dos bibliotecas especializadas, la reposición de etiquetas, el reordenamiento en estantería; así como la definición de criterios técnicos comunes para el manejo de otros acervos bajo el resguardo de la Casa del Poeta Ramón López Velarde mediante la identificación de soportes y la generación de instrumentos descriptivos”, informó.

Se prometió desarrollar catálogos de consulta, contenidos digitales, exposiciones documentales, actividades de difusión cultural y proyectos de digitalización selectiva para difundir este patrimonio.

Para definir el destino del inmueble en conjunto con la comunidad, la dependencia local indicó que se creará un Consejo Consultivo y atenderá la solicitud de realizar una mesa de diálogo pública el jueves 18 de junio a las 10:00 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Casa del Poeta. La dependencia invitó al escritor, gestor y diplomático Edgardo Bermejo como mediador y coordinador de dicho encuentro.

El trabajo conjunto permitirá revisar las inquietudes, propuestas y planteamientos formulados por la comunidad, identificar áreas de coincidencia y, en su caso, construir rutas de atención viables desde el punto de vista jurídico, administrativo, presupuestal y operativo. Además, facilitará el intercambio de información sobre los proyectos y acciones que la Secretaría impulse para el fortalecimiento del recinto”, indicó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Además, señaló que respetará lo establecido en el Decreto de Expropiación de 1988 y el Acuerdo número 65 de 1982 de la Secretaría de Educación Pública, donde se establece la naturaleza del espacio.

“El decreto anteriormente citado considera la utilidad pública de un Centro de Estudios Literarios, un Centro Bibliográfico y una Biblioteca de la Poesía”, añadió.