Firman petición para salvar la Casa del Poeta

La casa del Poeta cuenta con una biblioteca, integrada por los fondos Efraín Huerta, Salvador Novo y donaciones de casas editoriales.

MÁS DE DOS MIL 300 personas, entre escritores y poetas, firmaron una petición para exigir que la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ubicada en la Ciudad de México, conserve su vocación al arte y la literatura y no se transforme en el primer cabaret público de la capital del país, ahora que fue reabierta bajo el nombre la Casa de las Palabras, gestionada por la Secretaría de Cultura local.

“Lamentablemente, se encuentra bajo amenaza de ser transformada en un cabaret, lo cual alteraría radicalmente su carácter y propósito original. Nuestra demanda es clara: mantener La Casa del Poeta y su biblioteca en su estado actual como espacios dedicados al arte y la literatura”, se externó en la causa promovida por la poeta Claudia Solís Ogarrio.

El Tip: En el lugar solían realizarse talleres de poesía, encuentros de escritores, cursos y seminarios.

En la petición que se lanzó en change.org señalaron que “convertir este sitio en un cabaret no sólo subestima el valor cultural e histórico del lugar, sino que disminuye las oportunidades de aprendizaje y disfrute cultural que hemos heredado”. Además, indicaron que promueven alternativas para mantener la esencia del lugar con talleres literarios, charlas o un centro de encuentro para artistas emergentes.

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Por su parte, la directora general del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, María de Jesús Muñoz Reyes, externó su “desconcierto” ante la nueva vocación del espacio.

“Desde mis raíces y como titular de la política cultural del estado, buscaremos establecer un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades correspondientes, a fin de analizar las alternativas que permitan que el nombre de Ramón López Velarde permanezca presente en ese recinto”, aseguró en un comunicado.