Jeannette Sorrell revitaliza la música clásica

La directora de orquesta estadounidense Jeannette Sorrell llegará por primera vez a México para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Minería como directora huésped en el Programa 6 de la Temporada de Verano.

La ganadora del Grammy conducirá un programa que reúne obras de Mozart, Schubert y Haydn, tres compositores que, desde su perspectiva, dialogan entre sí a través de un recorrido que une la alegría y la profundidad emocional. Los recitales serán el próximo sábado y domingo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a las 20:00 y 12:00 horas, respectivamente.

En conversación con La Razón, la directora habló sobre su forma de revitalizar el repertorio clásico mediante criterios históricos, el trabajo de colaboración con la violinista Shari Mason y su convicción de que la música clásica puede conquistar nuevos públicos.

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El Dato: Apollo’s Fire cuenta con un público habitual más numeroso de entre todos los grupos de instrumentos de época en Estados Unidos. Incluye 30 conciertos anuales.

Este concierto reúne a Schubert, Mozart y Haydn, ¿qué hilo conductor encontró en estas tres obras?

Haydn es el eslabón entre la música clásica y el primer Romanticismo; por eso, en este programa incluimos el brillantísimo Concierto para violín, de Mozart, cuya música me parece rebosante de alegría y de una cualidad celestial. En el extremo opuesto tenemos la obra de Schubert, Sinfonía núm. 8, Inconclusa: el primer movimiento me parece muy agitado, oscuro y lleno de inquietud, mientras que el segundo es sumamente sereno y sublime. Considero que Haydn actúa como puente entre ambos, ya que Sinfonía núm. 103, Redoble del timbal, pertenece a su etapa final y suena realmente a Beethoven. El público tendrá la sensación de estar descubriendo una nueva sinfonía, pues posee toda la intensidad dramática y la emoción características de este compositor.

La pieza de Mozart exige un diálogo muy estrecho entre el solista y la orquesta, ¿cómo ha preparado ese diálogo con Shari Mason? Esos momentos con el solista son siempre de mis favoritos. Escucharé cómo interpreta la obra —o al menos una parte de ella— y, probablemente, comentaremos cuáles son nuestros pasajes predilectos.

¿Cómo hace que este tipo de música se sienta viva? ¿Cómo traslada esa idea a la orquesta cuando llega como directora huésped? Mi objetivo y mi misión son siempre dar vida a esta música de una manera fresca, para que suene tan nueva y actual como lo hacía para los oyentes de los siglos XVIII o XIX. Para lograrlo, estudiamos lo que los autores de la época decían sobre la interpretación. Gran parte de este trabajo tiene que ver con la forma en que utilizamos los arcos en los instrumentos de cuerda; por eso, suelo trabajar con los músicos para desarrollar distintas formas de moldear las notas con el arco, algo que ocurría de manera natural con los arcos de los instrumentos barrocos y los clásicos. Si se utilizan los arcos modernos que emplean los músicos, no ocurre con tanta naturalidad, pero es algo que se puede lograr. Estoy segura de que unos músicos tan excelentes como los de la Orquesta Sinfónica de Minería disfrutarán de este enfoque, que resulta algo novedoso.

Después de haber dirigido algunas de las orquestas más destacadas del mundo, ¿qué sigue representando un desafío para usted? Siento que cada vez que trabajo con una orquesta por primera vez, siempre es un momento de cierta incertidumbre o expectación, porque en los primeros dos minutos es fundamental establecer una conexión y una especie de entendimiento emocional sobre lo que todos aspiramos a lograr. Tengo muchas ganas de conocer a estos músicos; nunca he trabajado en México.

En cuanto a su proyecto Apollo’s Fire: ¿qué la llevó a fundar el grupo? Tenía una visión muy clara de cómo debía interpretarse la música barroca y del clasicismo temprano, basándome en las descripciones de escritos de los siglos XVII y XVIII. Sentía que, en el momento en que fundé el grupo, no había muchas orquestas que interpretaran la música de esa manera. Por eso quería tener mi propia agrupación: para centrarme en recuperar la emoción y lo que llaman los “afectos” en la música de aquella época.

¿Qué cree que hace falta para romper con la idea de que el repertorio de música barroca y clasicismo es inaccesible? Animo a los músicos a expresar libremente su personalidad en el escenario. Así, la interpretación se vuelve más viva, con músicos que se sienten libres para moverse, gesticular y utilizar el lenguaje corporal para transmitir las emociones de la música.

Programa 6

Cuándo: 8 y 9 de agosto

Dónde: Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli

Horarios: sábado a las 20:00 horas y domingo a las 12:00 horas