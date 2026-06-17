‘Existe disposición de continuar trabajando’, afirma Gobierno Federal tras reunión con CNTE

Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, el 17 de junio de 2026.

La quinta reunión sostenida entre dependencias del Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) concluyó sin alguna definición fructífera, pues a pesar de que la Federación reanudó el diálogo y mantuvo las respuestas consideradas factibles ante las demandas de las y los docentes, éstos mantendrán el plantón hasta que su Asamblea Nacional Representativa (ANR) analice lo conversado con las autoridades y decida qué ruta tomar en su movilización.

“Hasta el momento nosotros seguimos en la huelga, no hemos tenido una determinación de levantar. hasta la Asamblea Nacional Representativa tendría que determinar qué sigue para este movimiento”, señaló Elvira Veleces Morales, líder en Guerrero, al final de la reunión.

A 17 días de que la huelga nacional del magisterio disidente inició, se llevó a cabo una quinta reunión que duró alrededor de cuatro horas dentro de la Secretaría de Gobernación, a donde el contingente de inconformes se trasladó luego de las protestas con las que nuevamente intentó acercarse al Estadio Ciudad de México, objetivo que no consiguieron por el cierre y despliegue policial que se implementó y respecto del que denunciaron haber sido víctimas de múltiples agresiones e incluso hasta robos.

Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, el 17 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

SEP llama a ‘cierre del ciclo escolar satisfactorio’

Al cierre de la reunión, los titulares de Gobernación y de Educación Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y Mario Delgado Carrillo, emitieron un balance sobre las más de 50 mesas realizadas con el magisterio y aseguraron que muchas de las exigencias de la CNTE tuvieron solución, mientras que otras se mantienen en “seguimiento institucional”.

Los funcionarios reconocieron que el único planteamiento sobre el que no ha sido posible avanzar, conforme a lo que exige la CNTE, es su demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, debido a que tomar tal decisión impactaría las finanzas públicas del país y comprometería los recursos que actualmente se dirigen a programas sociales, educativos, de salud e infraestructura de la actual y futuras generaciones.

Al señalar que no hubo respuesta a los ofrecimientos hechos por el Gobierno, se reiteró el llamado a que la Coordinadora se abra a una nueva “etapa de trabajo” para analizar con mayor rigor técnico, jurídico y financiero las soluciones propuestas en materia de pensiones, sobre una mejora en la relación entre el magisterio y el Estado y entablar mesas de trabajo en cada uno de los estados para atender problemas como el rezago educativo, atención a víctimas, reinstalación de plazas a maestros cesados, entre otros.

“Estamos a tiempo al día de hoy, de garantizar un cierre del ciclo escolar satisfactorio y sin contratiempos para todas las niñas y los niños y adolescentes del país”, dijo Delgado Carrillo al leer el posicionamiento, en el que se remarcó que “existe plena disposición de continuar trabajando”.

Plantón de la CNTE sobre en el Centro Histórico, el 17 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

CNTE mantiene plantón; instalará Asamblea este jueves

Ante la pregunta de la prensa sobre si se contempla que con esto la CNTE retiraría el plantón, Rosa Icela Rodríguez respondió: “eso es lo que esperamos, porque nosotros hasta no ver no creer”.

Sin embargo, al término de la reunión, líderes de la Coordinadora reiteraron que no se moverán de las calles de la Ciudad de México hasta que entre todos se analice lo conversado al interior de la ANR, que se instalará hasta este jueves a las 17:00 horas.

Elvira Veleces, líder de la sección en Guerrero, subrayó el reclamo acerca de que el Gobierno dejara claro que no hay manera en que se pueda abrogar la Ley del ISSSTE como lo exigen, y eso es lo que también se pondrá a consideración de las bases magisteriales.

“Por eso nosotros dijimos que puntualmente vamos a informar lo que se dijo en la mesa y lo que ratificaron estas autoridades. Estuvieron, reiteraron a través de un documento sobre las mesas tripartitas, que también son un compromiso del año pasado y que no se concretó”, dijo.

Ahondó en que se les entregó una calendarización de las mesas tripartitas que se ofrece para conversar en cada uno de los estados y atender las demandas que se tenga en estos.

“Entonces, se va a dar seguimiento y también depende mucho de lo que diga nuestra Asamblea Nacional Representativa que se va a instalar el día de mañana a las 5 de la tarde”, concluyó.

Asimismo, el Gobierno se comprometió a abrir una mesa de justicia para atender las agresiones reportadas contra nueve maestros, así como robos de dinero y celulares y amenazas de muerte y desaparición que, denunciaron, policías capitalinos hicieron en su contra al interceptarlos en su marcha rumbo al Estadio.

El dirigente de la sección IX, Pedro Hernández Morales, expuso que 7 mil 800 policías, acompañados de 627 vehículos, helicópteros y motocicletas fueron movilizados para impedir la llegada de la CNTE al Estadio.

Ratificó que la Coordinadora ya tiene un plan de protestas para este jueves y seguirán adelante con ello. “Hay actividades, compañeras, compañeros, desde temprano. Ya, a través de las estructuras se dará a conocer. Esta lucha no termina, llegamos al día 17, vamos a seguir en la huelga, en el plantón y en las movilizaciones”, dijo.

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cehr