Integrantes de la CNTE dan portazo en estación General Anaya del Metro de CDMX.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron un portazo este miércoles en la estación General Anaya del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro de la Ciudad de México.

Los manifestantes de la organización sindical ejecutaron esta acción de protesta tras registrarse el cierre temporal de las instalaciones de transporte en la Línea 2. Todo quedó grabado en video.

En el material que circula en redes sociales, se pudo apreciar cómo los maestros de la CNTE comienzan a empujar las rejas de protección de la entrada de la estación General Anaya del Metro de CDMX.

Durante su manifestación, los integrantes de la Coordinadora lanzaban diversos reclamos frente a la entrada. Los inconformes coreaban de forma repetida la consigna: “Va a caer, va a caer, esa valla va a caer”.

La protesta generó tensión entre los usuarios del transporte colectivo que buscaban ingresar a la Línea 2 del Metro en la estación General Anaya antes del cierre imprevisto.

El intento de portazo continuó mientras la multitud permanecía reunida en los accesos de la terminal y presionaba las vallas y rejas del inmueble federal de la CDMX.

Esta acción de la CNTE generó tensión entre los usuarios de la Línea 2 del Metro de CDMX, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

🚇 Se registró un portazo en la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro, luego de que usuarios derribaran los accesos ante el cierre temporal de la estación. El incidente provocó momentos de t pic.twitter.com/448yg5tFwi — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

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JVR