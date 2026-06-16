Nueva narrativa ante la CNTE

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Se ve difícil la solución al conflicto con la CNTE. El Gobierno no va a dar marcha atrás porque anda en una narrativa en donde ha desacreditado a la Coordinadora cerrando la posibilidad de diálogo, “por lo pronto, no”, dijo ayer la Presidenta.

La narrativa ha cambiado. La mandataria dijo que los extremos se juntan, en relación con las estrategias de Ricardo Salinas y la CNTE, lo cual le cayó como bomba a la Coordinadora.

A pesar de su fuerza interna y de sus efectivos mecanismos de organización y protesta, empieza a visualizarse que está perdiendo vuelo. Las cosas han llegado a tal grado que se asegura que, en las votaciones internas en Oaxaca, para decidir si continuar con el paro, se presentaron irregularidades, a las cuales de inmediato la Presidenta hizo referencia.

Es un hecho que la CNTE entró en este momento del conflicto con divisiones que podrían causarle problemas mayores. Es probable que, por primera vez en el conflicto, el Gobierno esté teniendo la sartén por el mango. No es claro lo que pueda pasar en los próximos días, pero la Coordinadora trae problemas y además perdió la iniciativa de llevar mano sobre el Gobierno en el conflicto.

Sin embargo, la autoridad no debe menospreciar las cosas en función del momento. Es cierto que la Coordinadora es la que ahora pide el diálogo y exige que todos los mensajes que se envían desde la mañanera se hagan en una mesa de diálogo, de otra manera no habrá acuse de recibo.

Con los normalistas de Ayotzinapa se está abriendo un frente delicado. La razón está en que el cambio de narrativa y estrategia con la Coordinadora ha alcanzado a los normalistas, quienes han intentado entrar a la CDMX en varias ocasiones y han sido detenidos por la Guardia Nacional, recordemos que se les confiscaron 59 artefactos explosivos.

En torno a las movilizaciones de la CNTE se han sumado diversos grupos que en algunos casos han actuado conjuntamente. Es claro que cada cual va por su propio carril, pero en momentos críticos podrían ser parte de la misma movilización. El Mundial todavía tiene partidos en la capital y de alguna manera se dieron cuenta que, a pesar de pasar a segundo plano, sus movilizaciones fueron motivo de atención nacional e internacional.

La CNTE no va a dejar la capital. Se quiere hacer ver que diversos contingentes están regresando a sus lugares de origen, lo cual no es cierto. Lo que sucede es que los fines de semana bajan las movilizaciones, porque regresan un buen número de maestros a sus lugares de origen para ser sustituidos por otros profesores.

El cambio de narrativa presidencial muy probablemente va a llevar a que en los próximos días se agudicen aún más las movilizaciones. En conversación con algunos delegados nos decían que la Coordinadora no va a permitir que no le cumplan lo que les prometieron en campaña por tener sus votos. Nos dicen que son conscientes de lo que significan los cambios que propusieron que la hoy Presidenta aceptó, al igual que en su tiempo lo hizo López Obrador.

No se ve salida, y, como le decíamos ayer, pasará el Mundial y seguramente se habrá desarrollado con todo y el conflicto. Lo que no se puede perder de vista, es lo que puede significar el tener el conflicto entre nosotros como forma de vida.

La narrativa cambia y los legisladores de Morena le han pedido a la Coordinadora que sean “sensibles” ante los estudiantes. Es la primera vez que hacen referencia al proceso educativo, por fin se acordaron de ello. La Presidenta cambió la narrativa y ahora será cuestión de tiempo para que sean críticos de la Coordinadora, nomás faltaba.

RESQUICIOS.

La Presidenta de nuevo puso sobre la mesa el tema de las armas que llegan al país desde EU, como respuesta al enésimo planteamiento sobre políticos mexicanos relacionados con el narco. Es importante que lo haga. Sigue siendo una incógnita en lo interno si se está investigando en México a quienes les han revocado su visa, por algo será.