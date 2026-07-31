• Definiciones en la UNAM

Con la novedad de que hoy vence el plazo para que la UNAM informe los resultados de la revisión del proceso de admisión a licenciatura en el que fueron detectadas anomalías relevantes. La máxima casa de estudios debe tomar decisiones a partir del estudio que entregue la Comisión Técnica de expertos integrada para ese fin. Son varios los asuntos sobre los que se deben acometer acciones para que la institución salga de la crisis, nos comentan. Y es que además de identificar si hubo vulnerabilidades en la prueba, debe saberse si éstas se dieron por acción u omisión y en función de ello, medidas a seguir para determinar posibles sanciones si hubiera responsables. También se deben conocer las medidas que se aplicarán para que no haya fallas en posteriores ejercicios. Pero centralmente, nos señalan, se tiene que saber si la etapa de examinación se repondrá y, si así fuera, de qué manera. Para muchos, el anuncio además debería ir acompañado de un mensaje determinante sobre hacer lo correcto. Pendientes.

• Ahí pa’la otra

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El que volvió a sorprender por su capacidad de patear botes, nos dicen, fue el INE. Y es que la sesión de ayer era por muchos esperada porque, entre otras cuestiones, debían aprobarse los lineamientos que todo el mundo le implora para regular, aunque sea un poco, los actos anticipados de campaña. Pero pues nada, ese asunto ni siquiera fue incluido en el orden del día, con lo que, nos explican, ya suman tres las veces en las que el INE dice “ahí pa’la otra”. Nos señalan que esa definición sí tenía que quedar planchada o por lo menos adelantada en la sesión de este jueves, porque fue la última previo a las vacaciones que se tomará el órgano electoral hasta el 14 de agosto. Aunque según los consejeros que se han negado a tratar el tema —entre ellos la propia consejera presidenta, Guadalupe Taddei— todavía hay tiempo para eso, otros de sus compañeros —Carla Humphrey y Arturo Castillo— no se quedaron callados sobre las posibles omisiones en las que el INE estaría incurriendo si sigue dejando la tarea para el domingo en la noche. Uf.

• Como perros y gatos

Hablando del INE, nos dicen que ya pasó de ser árbitro a réferi, después de que Morena y el PRI escalaron sus choques que también transitaron del intercambio de ataques verbales a un bombardeo de memes e imágenes en redes sociales. El conflicto se salió de control después de que la Comisión de Quejas del órgano electoral frenó las publicaciones del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, que ligan al partido guinda con la delincuencia organizada. Alito, desde luego, rechazó la resolución, se dijo víctima de censura y desafió al INE. Acto seguido, las cuentas oficiales del PRI en las redes se desbordaron con imágenes y —hay que decirlo— creativas composiciones con las que volvió a llamar narcopartido a Morena, pero sin hacerlo directamente. Y fueron tantos los carteles que lanzó que la líder del guinda, Ariadna Montiel, ya no se aguantó: “No es ingenio ni valentía; es la vieja cultura priista de torcer las reglas cuando no les conviene (…) Pueden repetir la mentira mil veces, pero no borrarán su historia ni la memoria del pueblo”.

• Firme mensaje diplomático

Vaya discurso con el que, nos dicen, llegó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a la fiesta del cumpleaños 250 de Estados Unidos a la que convocó el embajador de ese país en México, Ronald Johnson. Nos señalan que después de que muchos pensaron que nuestro canciller no se saldría para nada de los márgenes de la conmemoración, en la sede diplomática terminó aprovechando el espacio que le dieron, para defender los derechos de los paisanos que, últimamente, han sido poco respetados en el vecino del norte. “Con la franqueza que permite la amistad, menciono un asunto prioritario para nosotros”, introdujo Velasco, nos dicen, mirando a su anfitrión, Johnson, lo que levantó varias cejas entre la crema y nata de políticos y empresarios que se dieron cita en la nueva embajada, “…la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos”, soltó, en una intervención que dejó clara la postura de defensa de las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera, y que, recordó Roberto, forman parte de escuelas, hospitales, empresas, actividades agrícolas y hasta de las fuerzas armadas estadounidenses. Ahí el dato.

• Polémica por presupuestazo del INE

Levantó algunas cejas y ya hasta se plantearon algunas objeciones en la Cámara de Diputados, luego de que el Instituto Nacional Electoral anunciara que para el año entrante solicitará nada menos y nada más que 36 mil millones de pesos de presupuesto. “Es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”, declaró el diputado Ricardo Monreal. Un dato no menor en el entendido de que es precisamente en San Lázaro donde se define a quién se le dan y a quién se le quitan fondos. Pero fue el consejero Uuc-kib Espadas quien explicó que la mayor proporción de aumento en los requerimientos presupuestales deriva de un hecho objetivo: el aumento del precio del papel que eleva el costo de las boletas electorales, que anda rondando los dos pesos. El otro elemento que impacta es el aumento a los ya de por sí castigados salarios de los capacitadores electorales, quienes tienen una tarea fundamental en cada proceso. “Hay límites en el ideal de hacer más con menos”, anotó el consejero ayer en Al mediodía con Solórzano, de La Razón. Ahí el dato.

• FMF oye cantos de Infantino

Y fue la Federación Mexicana de Futbol, que encabeza Mikel Arriola, la que decidió no sumarse a la rebeldía de la UEFA que busca a toda costa parar la propuesta de Gianni Infantino de privatizar una parte del Mundial con nada menos y nada más que con integrantes de la familia del yerno del presidente Donald Trump. No había pasado mucho tiempo de que la Concacaf, a la que pertenece México, también marcara su distancia de la propuesta de Infantino por el hecho de estar, según estableció, fuera del “debido proceso”. Ah, pero resulta que la Femexfut salió a apartarse de la posición de la confederación al anunciar que se ha puesto en modalidad de “soy todo oídos” en la propuesta de Gianni. “La FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”, refirió en un comunicado que rompió con lo que parecía una oleada opositora a la iniciativa del actual presidente de la FIFA. Tsss. O más bien: T$$$, nos comentan.