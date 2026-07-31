Como perros y gatos

Hablando del INE, nos dicen que ya pasó de ser árbitro a réferi, después de que Morena y el PRI escalaron sus choques que también transitaron del intercambio de ataques verbales a un bombardeo de memes e imágenes en redes sociales. El conflicto se salió de control después de que la Comisión de Quejas del órgano electoral frenó las publicaciones del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, que ligan al partido guinda con la delincuencia organizada. Alito, desde luego, rechazó la resolución, se dijo víctima de censura y desafió al INE. Acto seguido, las cuentas oficiales del PRI en las redes se desbordaron con imágenes y —hay que decirlo— creativas composiciones con las que volvió a llamar narcopartido a Morena, pero sin hacerlo directamente. Y fueron tantos los carteles que lanzó que la líder del guinda, Ariadna Montiel, ya no se aguantó: “No es ingenio ni valentía; es la vieja cultura priista de torcer las reglas cuando no les conviene (…) Pueden repetir la mentira mil veces, pero no borrarán su historia ni la memoria del pueblo”.