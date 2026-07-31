Firme mensaje diplomático

Vaya discurso con el que, nos dicen, llegó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, a la fiesta del cumpleaños 250 de Estados Unidos a la que convocó el embajador de ese país en México, Ronald Johnson. Nos señalan que después de que muchos pensaron que nuestro canciller no se saldría para nada de los márgenes de la conmemoración, en la sede diplomática terminó aprovechando el espacio que le dieron, para defender los derechos de los paisanos que, últimamente, han sido poco respetados en el vecino del norte. “Con la franqueza que permite la amistad, menciono un asunto prioritario para nosotros”, introdujo Velasco, nos dicen, mirando a su anfitrión, Johnson, lo que levantó varias cejas entre la crema y nata de políticos y empresarios que se dieron cita en la nueva embajada, “…la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos”, soltó, en una intervención que dejó clara la postura de defensa de las y los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera, y que, recordó Roberto, forman parte de escuelas, hospitales, empresas, actividades agrícolas y hasta de las fuerzas armadas estadounidenses. Ahí el dato.