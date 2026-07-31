Definiciones en la UNAM

Con la novedad de que hoy vence el plazo para que la UNAM informe los resultados de la revisión del proceso de admisión a licenciatura en el que fueron detectadas anomalías relevantes. La máxima casa de estudios debe tomar decisiones a partir del estudio que entregue la Comisión Técnica de expertos integrada para ese fin. Son varios los asuntos sobre los que se deben acometer acciones para que la institución salga de la crisis, nos comentan. Y es que además de identificar si hubo vulnerabilidades en la prueba, debe saberse si éstas se dieron por acción u omisión y en función de ello, medidas a seguir para determinar posibles sanciones si hubiera responsables. También se deben conocer las medidas que se aplicarán para que no haya fallas en posteriores ejercicios. Pero centralmente, nos señalan, se tiene que saber si la etapa de examinación se repondrá y, si así fuera, de qué manera. Para muchos, el anuncio además debería ir acompañado de un mensaje determinante sobre hacer lo correcto. Pendientes.