El que volvió a sorprender por su capacidad de patear botes, nos dicen, fue el INE. Y es que la sesión de ayer era por muchos esperada porque, entre otras cuestiones, debían aprobarse los lineamientos que todo el mundo le implora para regular, aunque sea un poco, los actos anticipados de campaña. Pero pues nada, ese asunto ni siquiera fue incluido en el orden del día, con lo que, nos explican, ya suman tres las veces en las que el INE dice “ahí pa’la otra”. Nos señalan que esa definición sí tenía que quedar planchada o por lo menos adelantada en la sesión de este jueves, porque fue la última previo a las vacaciones que se tomará el órgano electoral hasta el 14 de agosto. Aunque según los consejeros que se han negado a tratar el tema —entre ellos la propia consejera presidenta, Guadalupe Taddei— todavía hay tiempo para eso, otros de sus compañeros —Carla Humphrey y Arturo Castillo— no se quedaron callados sobre las posibles omisiones en las que el INE estaría incurriendo si sigue dejando la tarea para el domingo en la noche. Uf.