Contienen de nuevo a CNTE; le reabren mesa

En el día 17 de manifestaciones, la marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se dirigía al Estadio Ciudad de México para protestar en el marco del Mundial de futbol, fue contenida por la policía capitalina, luego de lo cual se reanudó el diálogo con autoridades federales, el cual nuevamente concluyó sin acuerdo, por lo que el el plantón que mantiene en el Centro Histórico continuará.

Por la mañana, las secciones magisteriales desplegaron una “operación hormiga” para intentar llegar a las puertas del Estadio Ciudad de México, donde por la noche tuvo lugar el partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán. Los diferentes contingentes se dividieron para marchar sobre Acoxpa, avenida del Imán y Tlalpan en ambos sentidos.

El Dato: Los docentes aclararon que los contingentes que están en la CDMX se quedan, y que hay protestas en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán.

Según los propios maestros, la sección 7 marcó la excepción dentro del cerco instalado alrededor del coloso. A diferencia de otros contingentes que encontraron bloqueos en Tlalpan, Acoxpa y zonas cercanas al inmueble, los maestros de Chiapas lograron avanzar por avenida del Imán y llegar hasta las inmediaciones del inmueble, aunque no dieron más detalles.

Pedro Hernández, secretario general, sostuvo que la protesta no buscaba confrontar a policías ni a aficionados: “No vamos a impedir que lleguen”, dijo tras responsabilizar al operativo policiaco de los cierres alrededor del inmueble.

Según la CNTE, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó a siete mil 800 uniformados, 627 vehículos y un helicóptero, por lo que responsabilizó a los gobiernos federal y capitalino por la presunta agresión.

Elvira Veleces, líder de la sección 14 de Guerrero, acusó que nueve integrantes del movimiento denunciaron haber sido agredidos y hasta robados por los uniformados durante las protestas: ocho de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y uno de la sección 9.

Sin embargo, la SSC detalló que tras la revisión de dos vehículos de integrantes de la CNTE, decomisaron dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos de metal.

CONVERSACIONES. Poco después del mediodía, se dio a conocer que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), así como el ISSSTE, reabrieron el diálogo con la coordinadora, a la que convocaron a una reunión por la tarde, mismo que duró alrededor de cuatro horas en el inmueble de Bucareli.

La quinta reunión sostenida entre ambas partes concluyó sin una definición fructifera, pues a pesar de que se reanudó el diálogo y se mantuvieron las respuestas consideradas factibles ante las demandas docentes, éstos mantendrán el plantón hasta que su Asamblea Nacional Representativa (ANR), que se instalará este jueves a las 17:00 horas, analice lo conversado con las autoridades y decida qué ruta tomar en su movilización. “Hasta el momento nosotros seguimos en la huelga, no hemos tenido una determinación de levantar. La ANR tendría que determinar qué sigue para este movimiento”, señaló Veleces.

Al final de la reunión, subrayó que el Gobierno dejó en claro que no hay manera en que se pueda abrogar la Ley del ISSSTE, como lo exigen, y eso es lo que se pondrá a consideración de las bases magisteriales.

Ahondó en que se les entregó una calendarización de las mesas tripartitas que se ofrece para conversar en cada uno de los estados. Asimismo, el Gobierno se comprometió a abrir una mesa de justicia para atender las agresiones reportadas contra nueve maestros, así como robos de dinero y celulares y amenazas de muerte y desaparición que, denunciaron, policías capitalinos hicieron en su contra al interceptarlos en su marcha rumbo al estadio.

Pedro Hernández ratificó que ya se tiene un plan de protestas para este jueves y seguirán adelante con ello. Por la mañana, sobre Tlalpan, el dirigente sindical anunció que las secciones 16 y 47 de Jalisco tenían previsto movilizarse en Guadalajara, donde la Selección Mexicana jugará contra su similar de Corea del Sur.

“Hay actividades, compañeras, compañeros, desde temprano. Ya, a través de las estructuras se dará a conocer. Esta lucha no termina, llegamos al día 17, vamos a seguir en la huelga, en el plantón y en las movilizaciones”, dijo.

APERTURA. Por separado, los titulares de Segob, Rosa Icela Rodríguez, y SEP, y Mario Delgado, emitieron un balance sobre las más de 50 mesas de trabajo durante el último año con autoridades educativas, gobiernos estatales y representantes magisteriales y cinco mesas de conversación directa, y aseguraron que muchas de las exigencias de la CNTE tuvieron solución, mientras que otras se mantienen en “seguimiento institucional”.

Los funcionarios reconocieron que el único planteamiento sobre el que no ha sido posible avanzar, conforme a lo que exige la CNTE, es su demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE, debido a que tomar tal decisión impactaría las finanzas públicas del país y comprometería los recursos que hoy se dirigen a programas sociales, educativos, de salud e infraestructura de la actual y futuras generaciones.

Al señalar que no hubo respuesta a los ofrecimientos hechos por el Gobierno, se reiteró el llamado a que la coordinadora se abra a una nueva “etapa de trabajo” para analizar con mayor rigor técnico, jurídico y financiero las soluciones propuestas en materia de pensiones, sobre una mejora en la relación entre el magisterio y el Estado y entablar mesas de trabajo en cada uno de los estados para atender problemas como el rezago educativo, atención a víctimas, reinstalación de plazas a maestros cesados, entre otros.

“Estamos a tiempo al día de hoy, de garantizar un cierre del ciclo escolar satisfactorio y sin contratiempos para todas las niñas y los niños y adolescentes del país”, dijo Delgado al leer el posicionamiento, en el que se remarcó la disposición del Gobierno a mantener una mesa permanente para retomar el diálogo entre ambas partes. De manera adicional, ratificó otra cita para las secciones de la Ciudad de México este viernes a las 11 de la mañana en oficinas centrales de la SEP.

Ante la pregunta de la prensa sobre si se contempla que con esto, la CNTE retiraría el plantón, Rosa Icela Rodríguez respondió: “eso es lo que esperamos, porque nosotros hasta no ver no creer”. No obstante, reiteró que el Gobierno federal “tiene la disposición de trabajar en la búsqueda de soluciones y acuerdos”.

CSP critica a los radicales: “no tienen representación”

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó el poder de convocatoria de algunas de las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), e incluso cuestionó el motivo por el que los docentes marcharían más tarde hacia el Estadio Ciudad de México, donde se disputará otro partido de la justa mundialista que alberga el país este año.

Luego de que recalcó la disposición del Gobierno por atenderlos y responder sus demandas en las mesas de diálogo sostenidas la semana pasada, la mandataria federal reafirmó que ahora el plan de su administración es ir a consulta con los maestros y con las representaciones sindicales que, refirió, sí cuentan con una legítima representación.

En el día 17 de movilizaciones aseguró que la sección de la CNTE en la Ciudad de México se ha visto disminuida en los últimos años, y que hoy ya ni siquiera tienen una sola escuela en paro de labores, pero se aferraron a quedarse como representantes sindicales.

El Tip: La Segob, la SEP y el ISSSTE quedaron instaladas en mesa permanente de diálogo con el magisterio.

“Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales, de los más radicales de este grupo, son los que no tienen representación. O sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no”, declaró.

Con relación a la protesta de ayer de la coordinadora, reiteró el llamado a que no se “caiga en provocaciones”. Asimismo, reiteró su cuestionamiento a la coincidencia de la movilización de la CNTE y los llamados a protestar con acciones violentas que se han hecho desde militantes de la derecha en México.

“Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha ya llama a la violencia, porque lo vimos aquí, la ultraderecha llama a la violencia. Y por supuesto justamente el radicalismo de izquierda también… De todas maneras, ¿qué sentido tiene la marcha? Que para hablar con la Presidenta, ¿para qué quieren hablar con la Presidenta? Si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda la Secretaria de Gobernación”, dijo.