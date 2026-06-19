Tras 19 días, CNTE anuncia que pondrá fin a protestas en Ciudad de México

La Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la más numerosa dentro del magisterio disidente, eligió cesar la jornada de protesta con la que mantiene tomadas las calles principales del centro histórico de la Ciudad de México.

Tras celebrarse una asamblea estatal, el magisterio del estado de Oaxaca votó en su mayoría por ya no continuar con las movilizaciones que se emprendieron hace 19 días en la capital del país.

Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, el 17 de junio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Durante la reunión como las bases fueron sometidas a una consulta, donde una de las preguntas fue: “¿Consideras continuar con la jornada de lucha?”, ante la cual 12,818 votaron por pausar las actividades, mientras que tres mil 594 pugnaron por seguir adelante.

La otra consulta fue sobre una evaluación a las respuestas que ha ofrecido el Gobierno Federal ante las demandas expuestas. Allí, cinco mil 249 las consideraron nulas; mínimas e insuficientes, 10,596, y suficientes: 301.

Al término de la asamblea estatal, la dirigente Yenny Pérez Martínez, señaló que esto se trata de una reorganización junto a las demás secciones estatales de la coordinadora y exhortó a que esto sea considerado una derrota.

“Vamos entonces con los demás estados a organizarnos no con una cuestión de derrota porque no es de esa manera. Es una situación de reorganización y de suma de fuerza”, declaró.

A pesar de que esta sección es la que se conforma del mayor número de integrantes dentro de la Coordinadora, su decisión no es definitiva ni aplicable para el total del movimiento magisterial.

Será esta noche cuando la Asamblea Nacional Representativa defina el futuro de la huelga nacional luego de que los dirigentes y las bases lleguen a un acuerdo.

Paralelamente a esta asamblea, decepciones de la Ciudad de México mantienen una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la instalación de las mesas tripartitas que el Gobierno Federal ofreció para atender de manera particular las exigencias en cada una de las entidades federativas.

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MSL