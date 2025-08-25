Lo que declare ‘El Mayo’ ante EU no preocupa, asegura Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó esta mañana que las declaraciones que hará Ismael ‘El Mayo’ Zambada al declararse culpable en su audiencia de este lunes, generen alguna inquietud en su gobierno.

Este 25 de agosto, el cofundador del Cártel de Sinaloa se declarará culpable formalmente ante la Corte Federal de Nueva York por los delitos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada, después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, y luego de que la Fiscalía estadounidense anunció semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para él.

En febrero de este año, el narcotraficante pidió al Gobierno de México la repatriación inmediata, que de no atenderse podría generar un colapso en la relación entre ambos países.

-“¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar El Mayo?”, se le preguntó Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa.

- “No”, respondió con inmediatez Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en caso de que haya señalamientos contra México, se deberá proceder como dicta el procedimiento establecido ante ello.

Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que lo que se apunte habrá de contar con pruebas y pasar por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Pues lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

También Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hasta ahora, las autoridades estadounidenses siguen sin dar la información que México le ha exigido sobre la captura que hizo del criminal, quien fue llevado desde territorio mexicano hasta aquel país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR