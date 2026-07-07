Mundial genera más de 22 mmdp sólo en la CDMX

EL TRIUNFO de México en el partido inaugural del Mundial, dejó una derrama superior de mil 200 mdp en la capital y área metropolitana, principalmente en giros de restaurantes, bares y souvenirs.

El sector más beneficiado es el de servicios

El Mundial de Futbol de la FIFA 2026 dejó una derrama superior a los 22 mil 678 millones de pesos en la capital del país, también se crearon alrededor de 80 mil empleos y se beneficiaron los sectores de turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

“La Ciudad de México mostró al mundo su fortaleza logística y capacidad de organización. Con seguridad garantizada, transporte eficiente y festivales multitudinarios, el Mundial de Futbol FIFA 2026 se vivió con orden, alegría y promoción en beneficio del comercio, los servicios y el turismo”, destacó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX.

Sostuvo que tras una evaluación preliminar y luego de llevarse a cabo los cinco partidos en la capital mexicana, el evento deportivo posicionó a la Ciudad de México con “alta visibilidad internacional”; además, se estimó que llegaron 1.1 millones de turistas con un gasto promedio de 22 mil 500 pesos por visitante.

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Asimismo, el sector servicios fue beneficiado con la creación estimada de alrededor de 80 mil empleos temporales “ligados a la atención al cliente, logística, transporte y comercio”.

Además, indicó que hubo mejoras en la recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de comercios ambulantes en la zona de la Alameda Central y en las cercanías del Estadio Ciudad de México y el esquema de “Última milla” y el traslado de las personas al estadio en unidades RTP, Metro y Tren ligero, “permitieron fluidez en accesos y salidas razonable”.

En este contexto, la previsión que la propia Canaco hizo en abril por motivo del Mundial fue la llegada de 1.1 millones de turistas, la generación de hasta 90 mil empleos y la derrama de 26 mil 280 millones de pesos, que son 3 mil 602 millones de pesos más o una diferencia de 1.78 por ciento con la estimación actual.

Sin embargo, a la Copa del Mundo 2026 aún le faltan 13 días de actividades, ya que es el próximo domingo 19 de julio cuando está programado el partido final de esta justa deportiva, a jugarse en el estadio MetLife, en Nueva York, Estados Unidos.