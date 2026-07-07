Microsoft anuncia despidos

La compañía de tecnología multinacional Microsoft anunció el recorte de cuatro mil 800 puestos de trabajo, cerca de 2.1 por ciento del completo de la plantilla global de la empresa, con la mayor parte de estos despidos pertenecientes a su división de videojuegos XBox; Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal, compartió en un mensaje que la tecnología cambia la forma en que se trabaja y agregó que “los puestos eliminados hoy no serán reemplazados por Inteligencia Artificial”.

Del total de puestos eliminados, tres mil 200 corresponden al sector de videojuegos XBox, de los cuales mil 600 empleos fueron cesados este lunes, mientras el resto está planeado que ocurran durante el transcurso del año fiscal 2027, que finaliza en marzo de acuerdo con el calendario de Estados Unidos, donde se encuentra la sede central de Microsoft, en Redmond, Washington.

Amy Coleman escribió en una nota enviada a la plantilla que “nuestro negocio está cambiando porque el mundo que lo rodea está cambiando”, las empresas “sólo pueden elegir si cambian con él”.