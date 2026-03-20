Erik ‘El Terrible’ Morales es vinculado a proceso por presunto abuso sexual

El exboxeador Erik 'El Terrible' Morales fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual.

El exboxeador mexicano Erik ‘El Terrible’ Morales fue vinculado a proceso penal en Tijuana luego de que fue acusado de abuso sexual agravado. Así lo dictaminó el juez durante una larga audiencia, después de que una audiencia inicial fue cancelada en cuatro ocasiones.

De acuerdo con reportes de otros medios, ‘El Terrible’ Morales, en su momento campeón del mundo en cuatro divisiones, fue denunciado ante la Fiscalía General de Baja California por una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana.

Vinculan a proceso a “El Terrible” por abuso sexual; audiencia se extendió por más de 24 horas



Tras una audiencia maratónica de más de 24 horas, una jueza de control determinó vincular a proceso al ex campeón mundial de boxeo Erik “El Terrible” Morales por su probable… pic.twitter.com/GhQTCBMuOh — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 20, 2026

La mujer que denunció a ‘El Terrible’ Morales trabajó con el exboxeador cuando fungía como titular de la Secretaría de Bienestar.

Morales enfrentará proceso en libertad

Reportes de Zeta indican que Erik ‘El Terrible’ Morales enfrentará su proceso en libertad, esto debido a que la jueza determinó que no requiere medidas cautelares.

La única restricción que tiene el exboxeador es acercarse a la víctima denunciante, quien solicitó la reserva de sus datos personales y de los detalles durante la diligencia.

La próxima audiencia de este caso en el que está implicado ‘El Terrible’ Morales está programada para desarrollarse el próximo 20 de julio, día en el que los abogados defensores podrán presentar las pruebas que intentaron exponer en la audiencia inicial.

Logros del Terrible Morales

Erik ‘El Terrible’ Morales fue el primer boxeador mexicano en ganar campeonatos mundiales en cuatro categorías, que fueron las de peso supergallo, pluma, superpluma y superligero.

Durante sus 15 años de carrera como boxeador (1997-2012), el tijuanense logró un total de siete títulos, además de que ganó 52 de sus 61 combates, de los cuales en 36 se impuso por la vía del nocaut.

Erik ‘El Terrible’ Morales es miembro del Salón de la Fama del Boxeo. En el recuerdo de la afición quedan sus trilogías con Marco Antonio Barrera y con el filipino Manny Pacquiao.

EVG