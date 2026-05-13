Clara Brugada presenta Tlaloque 2.0, una estrategia que busca mitigar las inundaciones en CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la sesión del Gabinete del Agua para presentar la estrategia "Tlaloque 2.0″, un ambicioso plan de prevención y respuesta inmediata ante la temporada de lluvias que busca transformar el sistema tradicional de manejo de inundaciones en la capital.

Durante su intervención, el Secretario de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, José Mario Esparza Hernández, informó que ante la intensidad de las precipitaciones registradas el año pasado, la administración decidió redoblar esfuerzos. Detalló que el presupuesto para este rubro creció un 116 por ciento, priorizando la inversión en colectores y red de drenaje con un 36.6 por ciento del total, seguido por plantas de bombeo con 32.3 por ciento y desazolve de cuerpos de agua con 14.2 por ciento.

En materia de infraestructura, Esparza Hernández destacó que en 2026 se atenderán 20 mil 626 metros de colectores y se alcanzará la meta de 106 resumideros y pozos de absorción mediante el proyecto estratégico “Acupuntura Hídrica”, el cual permite filtrar el agua al acuífero en lugar de saturar el drenaje. Asimismo, señaló que las operaciones complejas de bombeo se realizan bajo un mando operativo donde participan la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado de México.

Por su parte, la Jefa de Gobierno, Clara BrugadaMolina, explicó que la Ciudad de México enfrenta el doble reto de la escasez de agua y las inundaciones atípicas derivadas del cambio climático y el fenómeno de El Niño. Subrayó que tan solo en el primer tercio de este mes ya se rebasó la lluvia acumulada históricamente para todo mayo, tras las intensas precipitaciones de los días 11 y 12. _“La preparación no solo ante una emergencia, sino qué hacemos para cambiar el sistema tradicional de cómo se enfrentan las inundaciones y la prevención es la construcción de evitarlo”, aseveró la mandataria.

Brugada Molina enfatizó la urgencia de renovar una infraestructura que ya no responde a la realidad de una ciudad que se hunde en promedio 20 centímetros al año, afectando principalmente a las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Al respecto, puntualizó: _“Dato mata relato, es decir, el dato es 3 mil 360 millones de pesos destinados a 318 obras de drenaje enfocadas a mitigar y a prevenir inundaciones como las del año pasado”.

La Jefa de Gobierno informó que se realizó un desazolve masivo de 414 mil metros cúbicos, equivalente a 165 albercas olímpicas, y se liberaron mil 200 kilómetros de redes hidráulicas. _“Desazolvar es absolutamente estratégico, por ello se hizo una gran inversión” , comentó. Además, destacó la inversión de 150 millones de pesos en innovación tecnológica y 190 millones en tanques de tormenta y jardines de lluvia, como el ubicado a un costado del Estadio Ciudad de México en Coyoacán.

Entre las obras más relevantes, mencionó la intervención de la CONAGUA en el Vaso Regulador El Salado, que aumentará su capacidad de captación a 400 mil metros cúbicos. Con la suma de 8 tanques de tormenta y 8 plantas de bombeo, la ciudad tiene ahora la capacidad de mover 81 mil litros de agua por segundo. _“El gobierno capitalino está preparado para atender esta temporada de lluvias”,_ aseguró Brugada Molina, quien también anunció que a partir de ahora el seguro por daños causados por lluvias será gestionado directamente por el Gobierno de la Ciudad y no por las alcaldías.

Finalmente, la mandataria informó que mañana se dará el banderazo de salida al equipo de guardia y operativos especiales de transporte. _“Todo lo que se está haciendo, cada inversión, obra y tubería es un encharcamiento evitado. Esta gran inversión no se ve pero se siente cuando llueve”,_ concluyó.

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JVR