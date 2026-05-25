Inaugura Brugada la segunda Utopía más grande; ahora en la alcaldía VC

Clara Brugada, ayer, en la inauguración de la Utopía La Heroica.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró ayer la Utopía La Heroica, misma que ya es la segunda más grande de toda la capital, sólo detrás de la de Meyehualco con 100 mil metros cuadrados y se ubica en la colonia 20 de Noviembre, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza.

“Se invirtieron 266 millones de pesos en beneficio de los habitantes de la zona. Las Utopías son una forma de relacionarnos con la ciudad. Las Utopías son una revolución en el espacio público, la materialización del derecho a la ciudad”, afirmó la mandataria capitalina.

El Dato: La Heroica es la tercera Utopía inaugurada por Brugada, con lo que la capital suma ya 750 mil metros cuadrados de espacio público recuperado y transformado.

Brugada Molina resaltó que uno de los ejes principales de este complejo es el Sistema Público de Cuidados, el cual integra Casas de Día, Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, lavanderías públicas, comedores comunitarios y espacios de relajación y atención para mujeres cuidadoras.

“Una mujer podrá venir, dejar a sus hijos en los Centros de Desarrollo Infantil, traer su ropa para que se lave, llevarse comida preparada e ir a tomar una clase de natación o recibir un masaje de relajación”, explicó.

Destacó la creación de la primera Casa de Día, un modelo único dentro de las Utopías y pionero en la Ciudad de México, diseñado como un espacio de alojamiento para personas adultas mayores que no cuentan con redes de apoyo o cuidados familiares, donde podrán recibir alimentación, acompañamiento y acceso integral a todos los servicios.

Hay sesiones de hidroterapia para personas que así lo requieran. ı Foto: David Patricio y Luis Olivera|La Razón

“Ahora el Gobierno de la Ciudad asume el cuidado de las personas adultas mayores, como debe ser. Por primera vez en la Ciudad de México construimos un esquema de alojamiento permanente para personas mayores que enfrentan soledad no deseada, aislamiento social o situación de vulnerabilidad; un espacio donde podrán vivir, contar con una red solidaria de apoyo y tener acceso pleno a todos los servicios de esta Utopía para mantenerse acompañadas, activas e integradas a la comunidad”, sostuvo.

De la superficie total con la cual cuenta este espacio, 60 mil metros cuadrados corresponden a estructura completamente nueva según datos dados a conocer por la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

Además, se informó que esta nueva Utopía beneficiará a 100 mil habitantes de, al menos, cinco colonias, entre las cuales se encuentran Michoacana, Morelos, Emilio Carranza, Penitenciaría y 5.0 Tramo 20 de Noviembre.

La Heroica tendrá un espacio de mil 650 metros cuadrados dedicados a las infancias, temazcal, lavandería y consultorios psicológicos con atención gratuita.

Asimismo, esta nueva Utopía ofrecerá consultorios médicos, área para rehabilitación física y una alberca para hidroterapia. Todo lo anterior se ubica en un espacio de 930 metros cuadrados para atender a la población de las cinco colonias aledañas.

En total, la Utopía La Heroica ofrecerá más de 250 actividades recreativas que podrán realizarse en sitios como la nueva pista de atletismo de seis carriles, una alberca con ocho carriles y en un auditorio con capacidad para 400 personas.

El temazcal es parte de las instalaciones de la Utopía en Venustiano Carranza. ı Foto: David Patricio y Luis Olivera|La Razón

Sobre el nombre, Brugada explicó que la llamaron La Heroica como un reconocimiento a las miles de mujeres y hombres que desde aquí (Venustiano Carranza) hicieron la primera gran revolución del siglo XX y “aprendieron a soñar a contracorriente la utopía de un México mejor, más justo y democrático”, expuso.

LLAMA A DEFENDER SOBERANÍA NACIONAL Durante el evento, la Jefa de Gobierno capitalina también aprovechó para pedir a los habitantes de la Ciudad de México su asistencia a la asamblea que se realizará el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

Dicha movilización se realizará con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la defensa de la soberanía nacional, explicó.

“Haremos de esta asamblea la defensa de la soberanía y también la defensa de los logros de la Cuarta Transformación y el respaldo que requiere nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, desde el país y desde esta Ciudad de México. Así que los convoco a todas y todos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución”.