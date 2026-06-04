¿Cómo participar en la Ola más Grande del Mundo en CDMX? Fecha, hora y lugar

Como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de Futbol que se están llevando a cabo en la Ciudad de México, ahora se busca romper el Récord Guiness de la Ola más Grande del Mundo.

Este evento se realizará no solamente porque el Mundial está cerca, sino porque se conemorarán los 40 años de la ola humana que transformó la celebración del balón pie desde 1986.

La conmemoración del nacimiento de la ola durante el Mundial de 1986 se realizará en la CDMX, por lo que se pretende reunir al mayor número de personas para que la Ola Chilanga logre romper el Récord Guiness.

La Ola más Grande del Mundo ı Foto: Captura de pantalla

Fecha, hora, lugar y cómo formar parte de la Ola más Grande del Mundo

La cita para formar parte de la Ola más Grande del Mundo del Mundo es este 6 de junio tiene varios puntos de acceso, mismos que serán anunciados por medio de las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Este evento se llevará a cabo en tres puntos principales, el Ángel de la Independencia, la Fuente de la República, y el Caballito de Sebastian; en donde se deberá llegar entre las 07:30 y las 08:00 horas del 6 de junio.

Para poder participar en la Ola más Grande del Mundo se debe realizar un registro en un formato que se encuentra disponible en la página mexicocity.cdmx.gob.mx, y se tiene como fecha límite el viernes 5 de junio.

Los ensayos para la Ola más Grande del Mundo se realizarán cada 15 minutos desde las 08:00 hasta las 09:00 horas del sábado, y el evento se realizará de manera oficial de 09:30 a 10:00 horas.

¡Se acerca el gran día! 🚨



Este sábado 6 de junio, Paseo de la Reforma será el escenario para hacer historia con #LaOlaMásGrandeDelMundo. ¡Una oportunidad única para sumarse, participar y romper juntos un nuevo Récord Guinness! 🌊🇲🇽



¡No te quedes fuera! Para conocer todos los… pic.twitter.com/GD3Qkrr2gL — César Cravioto (@craviotocesar) June 3, 2026

Este evento masivo pretende ser una bienvenida para los turistas que están llegando a la capital con propósito de disfrutar la Copa Mundial, por lo que se espera que sea “una fiesta dedicada a la inclusión, la fraternidad y la diversidad.”

Tanto locales como extranjeros podrán formar parte de este evento, pues mediante la inclusión se espera que la Ola más Grande del Mundo logre demostrar “nuevamente al mundo que la Ciudad de México es un espacio seguro y de puertas abiertas.”

Pese a que no existen restricciones o requisitos para la vestimenta, se recuerda a las personas que no pueden asistir con “pancartas, lonas o materiales con publicidad, promoción comercial o propaganda.”

Vestimenta para la Ola más Grande del Mundo de la CDMX ı Foto: Captura de pantalla

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