Conoce a Melissa Ávalos, la esposa de Orlando Gill; Edad, hijos, a qué se dedica

La esposa de Orlando Gill, portero de Paraguay en la Copa del Mundo 2026, es Melissa Ávalos

Orlando Gill, portero de Paraguay, fue la figura en los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 al detener dos penaltis ante Alemania y poner a su equipo en octavos. El arquero de San Lorenzo vivió un momento muy especial acompañado por su familia, en especial por su esposa Melissa Ávalos.

Orlando Gill vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional, pero como todo futbolista, ha tenido otros pasajes menor favorables, pero en cada uno de ellos ha estado acompañado por su esposa, con quien tiene un hijo llamado Lautaro Daniel.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Orlando Gill y Melissa Ávalos tienen cinco años casados. Se sabe que aproximadamente en 2021 fue cuando llevaron su relación al siguiente paso. Ávalos mantiene un perfil discreto y lo único que sabe de ella es lo que comparte en redes.

En su cuenta de Instagram comparte cosas de su vida al lado del futbolista del Cuervo y se volvió conocida en 2025 cuando compartió un mensaje el día que Orlando Gill debutó como portero de Paraguay. En esa publicación agradeció todos los sacrificios que Gill ha hecho por ella y su hijo.

El camino de Gill a la Copa del Mundo 2026 no fue sencillo, pues en 2024 era la tercera opción de San Lorenzo, detrás de Facundo Altamirano y Gastón Gómez. Tuvo que trabajar duro para, primero, ganarse la titularidad en El Ciclón y así ser llamado a la Albirroja, en donde ahora ya es un histórico.

Orlando Gill, la figura de Paraguay ante Alemania

Orlando Gill nació el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, mide aproximadamente 1.99 m y actualmente milita en el San Lorenzo de Almagro de la Primera División de Argentina, además de ser internacional con la selección de Paraguay.

Se formó en las inferiores del club paraguayo Sportivo San Lorenzo y en 2024 pasó al Cuervo, primero con la reserva y luego con el primer equipo. En 2025 se consolidó como titular gracias a sus reflejos, juego aéreo y capacidad para atajar penales, convirtiéndose en una de las revelaciones del futbol argentino.

Con la selección paraguaya, el entrenador Gustavo Alfaro le dio la confianza para convertirse en uno de los arqueros del proceso mundialista. En el Mundial de 2026 ganó gran reconocimiento internacional al ser la figura en la victoria de Paraguay sobre Alemania en los dieciseisavos de final, donde detuvo dos penales en la tanda decisiva y fue clave para la clasificación.

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