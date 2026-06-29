Jan Paul van Hecke termina con el rostro lleno de sangre en el Países Bajos vs Marruecos tras un fuerte accidente (VIDEO)

Jan Paul van Hecke sangra en el Países Bajos vs Marruecos, de la Copa del Mundo 2026

El futbolista neerlandés Jan Paul van Hecke tuvo un duro accidente en el juego entre Países Bajos y Marruecos, de la Copa del Mundo 2026, que le provocó un sangrado constante en la cabeza y a su vez que su rostro se llenara del líquido. El futbolista pudo seguir en el duelo, pero su cabello dejó rastros del incidente.

En una jugada dividida, van Hecke cayó y de manera accidental Sofyan Amrabat, quien estaba en al aire, aterrizó sobre él con los tachones en la cabeza

Netherlands vs Morocco stops!



Van Hecke is bleeding after suffering few clash against Morocco pic.twitter.com/Dn9kcaukBZ — Roy (@ChiefsLeftHand) June 30, 2026

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