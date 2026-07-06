Tadej Pogacar se lleva la Etapa 3 del Tour de France después de dejar ganar a Isaac del Toro el domingo

El esloveno Tadej Pogacar porta el maillot amarillo de líder de la general en el Tour de France.

Tadej Pogacar aprovechó al máximo la primera etapa de montaña del Tour de Francia para lograr el lunes su 22ª victoria de etapa en la carrera ciclista más emblemática y apoderarse del maillot amarillo de líder.

El gran favorito se despegó de sus rivales en el esprint en la subida final a Les Angles, en los Pirineos franceses, a unos 200 metros de la línea de meta, y nadie pudo igualar su velocidad.

El líder del UAE Emirates-XRG extendió los brazos en señal de triunfo y apretó los puños en la cima al cruzar con una ventaja de dos segundos sobre Jonas Vingegaard, Richard Carapaz y Paul Seixas.

💥 Again for @TeamEmiratesUAE ! Tadej Pogacar wins the stage 3 of the #TDF2026 !



💥 Encore une pour @TeamEmiratesUAE ! Tadej Pogacar s'impose pour la 3ème étape du #TDF2026 !@Continental_fr pic.twitter.com/Zgd9D9mrnl — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

Importante ventaja de Pogacar en la Etapa 3

Pogacar se llevó 10 segundos de bonificación por su victoria, y a Vingegaard se le otorgó una bonificación de seis segundos por su segundo puesto. En la general, Pogacar y Vingegaard están igualados en tiempo, pero la victoria de etapa de Pogacar, sumada a su segundo puesto en la segunda etapa del domingo , le valió el maillot amarillo.

El dos veces campeón del mundo ha aplastado a sus rivales esta temporada y espera igualar el récord con su quinta victoria en el Tour. Los únicos cuatro ciclistas que han ganado cinco Tours son el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault.

La victoria del lunes marcó su 14º triunfo esta temporada, una racha que incluye victorias en la clasificación general del Tour de Suiza y el Tour de Romandía , así como triunfos de un día en Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Flandes, Milán-San Remo y Strade Bianche.

Safety first 🤝

“My mom texted me last night to say that, unfortunately, we wouldn’t be able to see each other today because of the rules in place today. It’s too bad my parents couldn’t watch the Tour pass by today, but anything that improves safety needs to be put in place.”



«… pic.twitter.com/jtv1WFQMd6 — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

Por una racha más en su carrera

Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, busca ganar el Tour por tercera vez tras imponerse en 2022 y 2023. El corredor danés se había puesto el maillot amarillo el sábado después de liderar a su equipo Visma-Lease a Bike hacia la victoria en la contrarreloj inaugural alrededor de Barcelona.

La carrera de tres semanas llegó pronto a la montaña en la tercera etapa del lunes de 196 kilómetros, que comenzó en la localidad española de Granollers y concluyó con un corto pero exigente remate en subida hasta Les Angles, en los Pirineos franceses, a unos 60 kilómetros de donde un incendio continúa arrasando grandes extensiones de terreno.

🏆 After the third stage:

🏆 Après la troisième étape :



💛 @MaillotjauneLCL :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💛



💚 Green jersey @WeLoveCyclingFR :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💚



🔴⚪️ @maillotapois :

🇫🇷 Alex Baudin 🔴⚪️



👶 White jersey @opticiens_krys :

🇲🇽 Isaac Del Toro 👶#TDF2026 pic.twitter.com/1MOXAKQFIM — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

Piden cambios a los aficionados

Como resultado, los organizadores decidieron que, una vez que el pelotón llegara a Francia para los últimos 40 kilómetros, la caravana publicitaria (una procesión de 10 kilómetros de longitud de vehículos de patrocinadores que precede a la carrera) no operaría. Sólo se permitió en el recorrido a los ciclistas y a los vehículos esenciales para la carrera, y se le pidió a los espectadores que no se congreguen al borde de la carretera ni en la zona de meta.

Una vez en Francia, el número de aficionados a lo largo de las carreteras (normalmente presentes por miles) disminuyó. Pero en realidad había bastantes espectadores cuando los corredores pasaron por pueblos más abajo en la carretera.