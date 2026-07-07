Jugador de Egipto arremete contra el arbitraje tras caer ante Argentina y su declaración genera controversia (VIDEO)

Mostafa Ziko salió muy molesto del partido entre Argentina y Egipto por la polémica que se creó por un gol anulado a los Faraones y un penal no marcado por una falta sobre Mohamed Salah. El delantero del Pyramids FC estuvo en una entrevista post partido en la que asegura que el torneo ya esta decidido.

“No es justo, definitivamente no es justo. Es una injusticia clara y evidente. Desde el inicio del partido todo estaba en nuestra contra. No podemos salir perdiendo así 2-0. El torneo estaba decidido de antemano”, expresó el delantero.

“Les pido disculpas (al pueblo de Egipto). Queríamos darles una alegría hoy, pero no pudimos. De verdad no dependía de nosotros; dependía del árbitro. El torneo estaba inclinado desde el principio, era evidente y felicitaciones a Argentina por ganar la Copa del Mundo”, finalizó.

"It's clear that this tournament has been fixed."



Egypt's Mostafa Zico was not happy with some of the decisions in their game against Argentina. pic.twitter.com/VbDdFbkRBC — BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2026

El técnico de Egipto asegura que el partido estuvo amañado

El estratega de Egipto también habló sobre lo ocurrido en el partido ante Argentino, asegurando que el compromiso de octavos de final estuvo amañado desde un principio.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y por factores externos previos al encuentro. Tal vez es cuestión de marketing, quieren que el campeón del mundo continúe, que Messi no se vaya”, comentó.

Además, cuestionó directamente el trabajo del cuerpo arbitral y aseguró que existió presión sobre el juez central.

“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro. Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta a nuestro jugador y el gol no fue revisado. No vimos respeto ni Juego Limpio”.

Incluso lanzó otra pregunta que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”.

Egypt coach Hassam:



“Today UNFAIR things have happened.” pic.twitter.com/oPATfWQbXx — Faizan (@faizannriaz) July 7, 2026

También denunciaron racismo y cuestionaron a la FIFA

Durante los minutos finales del encuentro, Hossam Hassan realizó desde la banca el gesto para solicitar la activación del protocolo antirracismo de la FIFA, al asegurar que algunos futbolistas argentinos realizaron comentarios discriminatorios hacia integrantes del banquillo egipcio.

Sin embargo, el árbitro François Letexier no activó el protocolo, situación que también fue duramente cuestionada por el estratega africano.

La denuncia cobra relevancia porque horas antes la propia FIFA había publicado un comunicado reiterando su postura de cero tolerancia al racismo, tras los casos que involucraron al creador de contenido IShowSpeed y al delantero francés Kylian Mbappé durante el torneo.

Hasta el momento, el organismo no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones realizadas por la selección egipcia tras su eliminación del Mundial 2026.