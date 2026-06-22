Messi, por el máximo liderato de goleo; Mbappé quiere igualarlo

Lionel Messi busca convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo y llevar de la mano al actual campeón a los dieciseisavos de final, cuando Argentina se vea las caras, este lunes, con Austria, un día antes de cumplir 39 años.

El astro argentino anotó un triplete, su primero en seis Mundiales, en la victoria sobre Argelia 3-0 en el debut del Grupo J, igualando al alemán Miroslav Klose como goleador histórico de la competencia con 16 goles. Kylian Mbappé tiene 14 dianas y también tiene actividad con Francia cuando choque ante Irak, por lo que de marcar otro doblete se acercaría más al originario de Rosario.

17 torneos tiene Francia como participante

Una victoria ante los austríacos en Dallas no sólo le puede asegurar la clasificación a la siguiente instancia a la Albiceleste, sino que convertiría a su capitán en el futbolista con más triunfos en la historia de la competencia, una marca que hoy también comparte con Miroslav Klose (17).

El boleto a dieciseisavos y anotar su nombre nuevamente en los libros de récords, un día antes de su cumpleaños, serían un bálsamo para Messi cuando atraviesa un delicado momento personal, por los problemas de salud de su padre, Jorge.

El Dato: LIONEL SCALONI, entrenador de Argentina, reconoce que la pausa de hidratación le afecta a los equipos más débiles, pues se recuperan en el juego.

Argentina, campeón en 1978, 1986 y 2022, puede quedar primera de grupo si en el otro partido Argelia vence a Jordania. Este lugar es vital para evitar un cruce anticipado en la siguiente fase con España, a priori, una de las máximas favoritas.

Messi ya dejó claro que no será un actor de reparto en la Copa del Mundo. Ahora es el turno de que sus compañeros levanten la vara ante un rival que planteará una mayor exigencia física.

3 mundiales lleva Deschamps con Francia

“Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial”, analizó Pablo Aimar, asistente principal del técnico Lionel Scaloni en una entrevista que concedió al sitio oficial de FIFA. “Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos, pero va a ser igual de duro”.

El equipo de Ralf Rangnick venció 3-1 al debutante Jordania, en su regreso a la máxima competencia desde 1998. Fue además su primer triunfo en una Copa del Mundo desde 1990. Busca superar la ronda de grupos por primera vez desde 1982.

El Tip: DEMBÉLÉ no brilló en el partido inaugural ante Senegal, pero su DT sabe que va en ascenso.

“Argentina cuenta con una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, más allá de Messi. No es casualidad que sean los vigentes campeones del mundo”, analizó el capitán austríaco, David Alaba. “Sin embargo, haremos los deberes, nos prepararemos lo mejor posible y lo daremos todo para conseguir un buen resultado”.

Argentina no podrá disponer de su lateral derecho Gonzalo Montiel por una dolencia muscular. Nahuel Molina tomará su lugar en lo que probablemente sea la única variante en su 11 titular respecto a su presentación.

Por otra parte, tras una previa llena de controversias, el delantero Kylian Mbappé anotó dos goles en la victoria de Francia 3-1 ante Senegal y aumentó a 14 su cosecha de goles en tres ediciones del certamen; apenas dos por detrás de Messi y Klose en la tabla de artilleros históricos.

Lanzado a la carrera por la Bota de Oro contra el astro argentino, el goleador del Real Madrid buscará llevar al dos veces monarca mundial (1998 y 2018) a la ronda de eliminación directa con un triunfo sobre Irak en duelo por el Grupo I.

El recital de Mbappé (el primer gol gracias a una asistencia endemoniada de Michael Olise, quien ha abandonado la banda derecha para reconvertirse en enganche) no implica que la abundancia ofensiva de Le Bleus haya funcionado a la perfección.

Por ello, el técnico Didier Deschamps planea insertar a Bradley Barcola en lugar de Désiré Doué para completar una ofensiva que aguarda por el despertar del Balón de Oro Ousmane Dembélé, de paso intrascendente contra los africanos.

Los Leones de Mesopotamia cayeron 4-1 ante Noruega, líder del grupo, tras un buen comienzo y ahora deberán jugarse el todo por el todo ante los vigentes subcampeones mundiales.

El traspaso de Lionel Messi al futbol de Estados Unidos, en la MLS, parecía una mala decisión, pero al parecer fue una jugada maestra si conduce a Argentina a repetir como campeón de la Copa del Mundo.

Su decisión de fichar con el Inter Miami en 2023 ya ha sido positiva para todas las partes: elevó el perfil del futbol en Estados Unidos, aportó títulos a su club y escribió un nuevo capítulo en su ilustre carrera.

Pero Argentina podría ser el mayor ganador de todos ahora que Messi llega a lo que podría ser su último Mundial con sus facultades aún en niveles estratosféricos a los 38 años.

“Hasta que Leo quiera será el mejor, hace 20 años que lo hace todos los partidos”, comentó el seleccionador argentino Lionel Scaloni.

Thierry Henry, comentarista de Fox Sports, lo describió como alguien que se encuentra “en la luna” después del triplete con el que enmarcó el debut de Argentina contra Argelia.

“Leo es simplemente diferente. Es un tema distinto”, dijo Henry.

Pese a decir que la más reciente Copa probablemente sería la última, Messi se mantiene como el eje del equipo argentino, su mayor amenaza creativa y ofensiva. A esta altura de su carrera, eso estaba lejos de estar garantizado.

“Deberíamos estar acostumbrados a esto, pero si alguna vez necesitaban más confirmación de que, cuando se trata de Argentina, Messi es el sistema, es la táctica, es la formación, es la identidad y es el corazón”, señaló el analista de Fox Alexi Lalas tras la victoria 3-0 contra Argelia. “Fue algo digno de contemplar”.

Leo quiere dejar huella con sus compañeros pamperos.

LEO CON LA ALBICELESTE

Partidos: 200

Goles: 120

Asistencias: 64

Amarillas: 9

Rojas: 2

KYLIAN CON FRANCIA

Partidos: 99

Goles: 58

Asistencias: 40

Amarillas: 10

Rojas: 0

HAALAND TIENE HAMBRE DE ANOTACIONES

ERLING HAALAND se presentó en su primer Mundial con dos goles en la victoria de los noruegos en su regreso desde la edición de Francia 1998.

El artillero del Manchester City buscará mantener la pólvora encendida para guiar a su selección a la próxima instancia ante la potencia africana.

Los escandinavos lideran el sector gracias a una mejor diferencia de gol respecto a Francia.

De mantenerse al frente, se medirían a su vecino Suecia, hoy tercero del Grupo F, en los dieciseisavos de final.

EL DELANTERO cabecea el balón, la semana pasada ı Foto: AP

En otro juego del día, Argelia se quedó con la sensación de que tuvo al último campeón contra las cuerdas, pero la aparición fulminante de

Messi terminó de opacar su regreso a un Mundial después de 12 años.

Jordania, en tanto, no logró su objetivo de ganar en su primera aparición absoluta, en gran medida porque no tuvo la misma solidez defensiva que la llevó a superar la eliminatoria asiática. El que pierda se despide del torneo.

La actividad del Mundial continúa y varios equipos ya se han clasificado a la siguiente ronda; los primeros de ellos fueron México y Estados Unidos seguidos de Alemania.