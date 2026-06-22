España brilla… y Cabo verde se crece

Debutante en una Copa del Mundo, la selección caboverdiana se mantiene invicta en Norteamérica 2026, pues luego de igualar ante España, consiguieron venir de atrás y empatar 2-2 ante Uruguay en el segundo juego de la ronda de grupos, con lo que los Tiburones Azules tienen oportunidad de ingresar a dieciseisavos de final.

Con goles de Kevin Pina y de Hélio Varela, el modesto equipo africano sigue con su cuento de hadas, pues no solo empataron ante dos campeones del mundo, sino que de vencer a Arabia Saudita en el siguiente duelo, sumado a una derrota de la Celeste ante la Furia Roja, los pondrá en la fase de eliminación directa del certamen.

El Dato: EL MEJOR resultado de Cabo Verde en un torneo mayor son los cuartos de final obtenidos en la Copa Africana de Naciones de 2013 y 2023.

Por el lado de la Garra Charrúa, la igualdad sabe más a derrota, pues quedan con puntos y su siguiente rival es España, que viene de golear a los Halcones Árabes. Si Uruguay quiere avanzar a dieciseisavos de final debe ganar, o de lo contrario esperar resultados favorables que lo pongan como uno de los mejores terceros lugares.

Kevin Pina, del Krasnodar de la Liga Premier de Rusia, ilusionó a todo su país con su golazo al minuto 21. De pierna derecha impactó el balón en un tiro libre y de más de 25 metros de distancia marcó la primera anotación de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

27 goles tiene Oyarzabal con España

Aunque a nivel ofensivo fue una gran anotación, en términos defensivos quedó a deber, pues la barrera de dos hombres que puso Uruguay se abrió en el momento justo, dejando pasar el esférico por en medio. Además, parece que el portero Fernando Muslera pudo hacer algo más para atajarlo.

Como ha sido con la selección que comanda Marcelo Bielsa, tuvieron que remar en contra y buscar desde atrás el empate. Al igual que en el debut mundialista ante Arabia Saudita, el hombre que puso a la Celeste en el duelo fue Maximiliano Araújo.

El exjugador del Puebla y Toluca en la Liga MX, fue el autor del gol que rescató un punto ante los sauditas y ante Cabo Verde puso el 1-1 momentáneo. Maxi Araújo vive un gran arranque de torneo en Norteamérica 2026 con dos goles en sus primeros dos juegos. Fundido, el extremo del Sporting Clube de Portugal dejó el terreno de juego al 81′.

Los dirigidos por el Loco Bielsa tuvieron el control del partido después del empate. Aprovecharon bien su envión anímico al darle vuelta al marcador al 45′+6′ gracias a un tanto de Agustín Canobbio, quien se anticipó a un defensor rival dentro del área para empujar el balón.

Empezó la segunda parte y Cabo Verde se negaba a regalar la victoria. El modesto equipo africano se convirtió en la sensación de la Copa del Mundo por empatar 0-0 ante la favorita España en su debut histórico en el torneo.

Hélio Varela emparejó los cartones, aunque contó con muchísima ayuda de Uruguay, pues el portero charrúa, el veterano Fernando Muslera, tuvo uno de los grandes errores que se ha visto a un portero en el campeonato.

Muslera salió de su área para intentar cortar un balón, pero quedó muy corto en su carrera y Varela llegó primero. El extremo caboverdiano en dos tiempos controló y después remató. La redonda dio tres piques en el campo antes de entrar a la portería, que estaba completamente vacía.

DESPIERTA LA FURIA. En el otro juego del grupo, la selección española se reivindicó al golear 4-0 a Arabia Saudita de la mano de unos inspirados Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, quien anotó el primer gol ante los sauditas con 18 años y 343 días, siendo el séptimo futbolista más joven en hacerse presente en el marcador de una Copa del Mundo.

España no ganaba desde el debut en Qatar 2022, cuando golearon 7-0 a Costa Rica, en esa edición del Mundial empataron ante Alemania, perdieron ante Japón e igualaron ante Rusia. La mala racha se extendió al inicio del Mundial de Norteamérica, en donde se vieron sorprendidos por Cabo Verde. Sin embargo, el conjunto europeo sumó apenas su cuarta conquista en el certamen desde que levantaron el título del mundo en Sudáfrica 2010.

El técnico Luis de la Fuente le dio a la Roja su cuarto triunfo desde que bordaron su primera estrella y lo preocupante es que por edición han ganado un duelo. En global, el récord de la selección española desde la final ante Países Bajos en Sudáfrica 2010 es de cuatro victorias, tres derrotas y seis empates. En el mismo periodo de tiempo la selección mexicana tiene siete triunfos.

Además de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal se lució con un doblete (que le valió ser el MVP del partido) y Hassan Al-Tombakti anotó en propia puerta. Ferran Torres había puesto un gol más, porque nunca hay quinto malo, pero el ariete del Barcelona se encontraba en fuera de lugar y no subió al marcador.

Lamine Yamal atendió la tarea y salió a hacer lo que mejor le sale; encarar rivales y buscar el arco rival. Anotó al 10’. Después apareció Mikel Oyarzabal, quien en cuestión de tres minutos marcó doblete. En su primera diana el futbolista de la Real Sociedad se anticipó a un defensor saudita y punteó el esférico.