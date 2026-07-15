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Así fue el GOLAZO de Lautaro Martínez tras pase de Lionel Messi y la eufórica celebración hasta el llanto (VIDEO)

El delantero Lautaro Martínez anotó el gol que representó el 2-1 para Argentina en el duelo de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 ante Inglaterra

Lautaro Martínez celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial 2026
Lautaro Martínez celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial 2026 Foto: Reuters
Por:
Alejandro Ayala

El delantero Lautaro Martínez anotó el gol que representó el 2-1 para Argentina en el duelo de la semifinal de la Copa del Mundo 2026 ante Inglaterra. El Toro remató de cabeza tras un pase de pierna derecha de Lionel Messi.

Lautaro Martínez lloró en la eufórica celebración de su anotación. Todos los jugadores argentinos, los del campo y de la banca, corrieron detrás del ariete del Inter de Milan para festejar la anotación.

Messi vuelve a cargar a Argentina en el Mundial 2026

Otra vez con la soga en el cuello, el eterno Lionel Messi frotó la lámpara con un par de asistencias que acabaron en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para voltear el marcador en la agonía del encuentro y los campeones defensores vencieron el miércoles 2-1 a Inglaterra.

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A la caza de convertirse en la primera selección que revalida el título desde Brasil en 1958 y 1962, la Albiceleste se medirá contra España en la final en East Rutherford, Nueva Jersey, el domingo.

Inglaterra se fue adelante en el marcador con un gol de Anthony Gordon, pero los cambios de Thomas Tuchel empujaron a los Tres Leones a su propio campo y permitieron que los sudamericanos le dieran la vuelta.

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