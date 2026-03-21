› ¿Alianza Pemex-Petrobras?

Con la novedad de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso que, por medio de una alianza entre las empresas petrolera estatal de su país, Petrobras, y la mexicana Pemex, se pudieran explorar yacimientos de crudo en el Golfo de México. El tema no es menor, y ya hay quien piensa que en una de ésas podría empezar a caminar. Es sabido que la producción, sobre todo en aguas profundas, no ha detonado tras la reforma energética y que en los últimos años se redujo. Por lo pronto ayer mismo, de manera paralela, se informó de una visita que estará realizando la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, a México. De ello dio cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular, Juan Ramón de la Fuente, se encuentra en la reunión de ministros de Exteriores de los países de la Celac en Colombia. La información se conoció tras el encuentro que tuvo el mexicano con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Chambriard, según lo informado, tendrá reuniones con Pemex “con miras a una próxima colaboración”. Ahí el dato.