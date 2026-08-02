Choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia deja 2 muertos y 2 heridos | VIDEO

Dos helicópteros chocaron durante las labores de combate al incendio; el accidente dejó dos muertos y dos heridos.

Dos helicópteros que participaban para combatir los incendios forestales en Grecia chocaron cerca de Proto Germeno, al oeste de Atenas, hechos por los que resultaron dos personas muertas y dos heridas.

De acuerdo con declaraciones recogidas por agencias internacionales, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, confirmó el fallecimiento de un piloto danés y de un coordinador griego, quienes viajaban en uno de los aparatos que operaban sobre la zona afectada por el fuego.

Bomberos y brigadistas combaten el incendio forestal que afecta la región de Porto Germeno, al oeste de Atenas. ı Foto: Reuters

Asimismo, resultaron heridos un piloto británico y otro coordinador griego, quienes fueron trasladados a un hospital militar con pronóstico reservado.

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Según informó el Departamento de Bomberos de Grecia, ambos helicópteros habían despegado del aeropuerto de Elefsina y chocaron mientras realizaban maniobras para sofocar el incendio que afecta el frente de Ática-Beocia, donde alrededor de 500 bomberos han trabajado durante las últimas 72 horas para contener las llamas.

Uno de los helicópteros utilizados para combatir el incendio participa en las operaciones aéreas en Grecia. ı Foto: Reuters

Las causas del accidente se desconocen hasta el momento, y las autoridades iniciaron una investigación para determinarlas.

A propósito, de acuerdo con la agencia The Associated Press, la colisión ocurrió en medio de condiciones especialmente adversas, ya que vientos de gran intensidad dificultaban las operaciones aéreas e impedían que algunas aeronaves pudieran abastecerse de agua en el mar.

El fuego avanza sobre zonas boscosas de Grecia en medio de altas temperaturas y fuertes vientos. ı Foto: Reuters

Además, las llamas obligaron a ordenar nuevas evacuaciones en comunidades cercanas a Megara y Porto Germeno, mientras el fuego seguía avanzando sobre zonas boscosas.

De acuerdo con Reuters, el incendio ha destruido más de un centenar de viviendas al noroeste de Atenas y mantiene desplegados a cerca de 500 bomberos, apoyados por maquinaria pesada, aeronaves y brigadistas enviados por Francia y Rumania.

🔴 Two Bell 214ST firefighting helicopters collided mid-air while battling a major forest fire in the Psatha area, west of Athens, Greece, triggering a search and rescue operation.



✈️ Aircraft involved: One helicopter was Bell 214ST N511EV (serial 28105, built in 1982), while… pic.twitter.com/Jwd3qpLAfj — FL360aero (@fl360aero) August 2, 2026

Otro incendio también provocó evacuaciones en la isla turística de Cefalonia.

El accidente ocurre en un contexto de incendios forestales que afectan a varios países europeos. Mientras en Francia y España los principales siniestros muestran señales de estabilización, Grecia enfrenta nuevos focos tras un periodo de relativa calma.

Reportes de agencias internacionales coinciden en que las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos han complicado las labores de extinción en distintas regiones del continente.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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