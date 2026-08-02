Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes, tras cancelar un ‘ataque masivo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a la prensa en el Air Force One, el 2 de agosto de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones con Irán comenzarán este lunes, después de reiterar que el sábado canceló un “ataque masivo” contra el país persa para alcanzar un eventual acuerdo que considere la reapertura el estrecho de Ormuz y la “desnuclearización” de Teherán.

En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, el republicano aseguró que Irán se acercó a Washington y “pidió con mucha insistencia” llegar a un acuerdo ante la inminente ofensiva estadounidense que, dijo, iba a ser, “el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial”.

“Ahora estamos hablando con ellos en forma de negociación. Empieza mañana [lunes] por la tarde y veremos si es cierto”, señaló durante su regreso a Washington D. C., tras pasar el fin de semana en su club de golf en Nueva Jersey.

Nuevas conversaciones para la reapertura ‘inmediata’ de Ormuz

El pasado 1 de agosto, Trump afirmó en su plataforma Truth Social que Irán y otros países de Medio Oriente pidieron a Estados Unidos detener su anticipado ataque para llegar a un acuerdo que permita la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y “el fin de la amenaza nuclear iraní”.

Cuestionado al respecto este domingo, el mandatario detalló que también se abstuvo del ataque a petición de sus aliados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, quienes “creen que hay un acuerdo”.

“El acuerdo es inminente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y, en última instancia, a su desnuclearización [de Irán]”, abundó Trump; sin embargo, evitó ofrecer una fecha límite para concretar el convenio.

“Ya veremos. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Estamos listos para actuar cuando queramos. ¿Prefiero llegar a un acuerdo? No busco matar gente, porque mueren muchas personas y no queremos eso”, respondió. “Así que veremos mañana si podemos llegar a un acuerdo para la desnuclearización”, agregó.

Trump ha amenazado repetidamente con intensificar la guerra contra Irán, que inició junto con Israel el pasado 28 de febrero, para luego conceder más tiempo a las negociaciones, que hasta ahora no han culminado en un acuerdo definitivo.

Desescalada, tras llamada de Trump con príncipe heredero de saudí

La decisión de cancelar un ataque contra Irán sucedió luego de que, el sábado, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, expresó a Donald Trump su preocupación sobre posibles ataques contra Irán por parte de Estados Unidos, según personas familiarizadas con la conversación, citadas por el medio Axios.

A los saudíes les preocupa que si Estados Unidos ataca la infraestructura energética de Irán o lleva a cabo ataques a gran escala contra puentes o centrales eléctricas, Teherán podría responder con ataques contra la infraestructura energética del reino y de otros países del Golfo.

Durante la llamada, el príncipe heredero pidió a Trump aclar qué medidas estaba considerando contra Irán, e instó a desescalar las tensiones y abstenerse de lanzar nuevos ataques.

Con información de Reuters y AP.

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cehr