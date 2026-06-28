Más de 12 mil damnificados

Sube a 1,450 cifra de muertos por terremotos en Venezuela; hay 3,150 heridos

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó las cifras actualizadas de fallecidos, heridos y daños materiales por los terremotos que azotaron al país

Escombros de edificios dañados por el terremoto en La Guaira, Venezuela.
Escombros de edificios dañados por el terremoto en La Guaira, Venezuela. Foto: Reuters
Por:
Arturo Meléndez

La cifra de muertos por los terremotos que azotaron esta semana a Venezuela se elevó a mil 450, informaron autoridades del país sudamericano.

En un mensaje público transmitido a la televisión nacional, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el aumento en el número de fallecidos, que representa un aumento de 20 personas conforme a la cifra más reciente, informada el miércoles, que era de 1,430 decesos.

Un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela.
Un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

“En el parte del día de hoy, debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1,450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, dijo Rodríguez al canal estatal Venezolana de Televisión.

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En el mismo sentido, Jorge Rodríguez informó que son tres mil 150 las personas que resultaron lesionadas por este desastre natural, de acuerdo con las cifras de los hospitales de alguno de los siete estados del país en donde se registraron afectaciones.

Vista aérea de las ruinas y las labores de rescate en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos.
Vista aérea de las ruinas y las labores de rescate en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos. ı Foto: Reuters

Mientras que, según el líder del Congreso venezolano, se elevó a 12 mil 721 la cifra de personas damnificadas.

En el mismo sentido, puntualizó que la cifra de edificios afectados o colapsados se elevó a 774, entre los cuales contó 189 con colapso total y 585 con una afectación o un colapso parcial.

Finalmente, Jorge Rodríguez enlistó que se han afectado 38 hospitales, los cuales “ya estamos rápidamente reparando”, así como 44 centros comerciales y 1,645 estructuras de otra índole como puentes o carreteras.

Continúa apoyo internacional en Venezuela

Ante la devastación provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles en Venezuela, brigadas internacionales se han sumado para brindar apoyo al país sudamericano.

Entre ellos, Argentina informó que este domingo enviará un segundo equipo de ayuda humanitaria a Venezuela. Perú informó que un avión de su Fuerza Aérea partió este domingo hacia este país con más de 14 toneladas de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, Paraguay informó que enviará 32 militares para apoyar en labores de rescate.

Más temprano, Venezuela recibió a una delegación india con hospital de campaña, y a otra de rescatistas de Costa Rica.

En tanto, México ha enviado al agrupamiento Yumare, conformado por elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con el objetivo de colaborar en labores de rescate.

Con información de EFE.

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