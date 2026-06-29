Venezuela: Van 1,450 muertos y se agota tiempo de rescates

La cifra de personas fallecidas por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles aumentó a mil 450, informó ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien calificó la emergencia como la peor catástrofe natural que ha enfrentado el país.

“En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a mil 450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, declaró Jorge Rodríguez durante un balance transmitido por Venezolana de Televisión.

El Dato: EU reforzó su apoyo a las labores de emergencia con el envío de más de 200 militares, además de helicópteros, aviones y equipo especializado.

El funcionario informó que el número de personas heridas se ubicó en tres mil 150, una cifra menor a los tres mil 238 lesionados reportados un día antes, aunque no explicó el motivo del ajuste. Además, señaló que 12 mil 721 familias resultaron damnificadas por los sismos.

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En cuanto a los daños materiales, de acuerdo con el reporte oficial, 774 edificios presentan afectaciones o colapsaron por completo. De ellos, 189 registran daños totales y 585 daños parciales.

10 metros de altura de escombros en La Guaira

Asimismo, 38 hospitales, 44 centros comerciales y otras mil 645 estructuras, entre ellas puentes y carreteras, sufrieron afectaciones.

Indicó que 527 personas fueron trasladadas desde La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos, hacia hospitales públicos y privados de Caracas para recibir atención médica.

También informó que el apoyo internacional crece. Actualmente participan dos mil 624 rescatistas extranjeros, acompañados por 137 perros especializados, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

51 Mil personas siguen desaparecidas

CONTINÚAN LABORES. Los trabajos de búsqueda avanzan en un momento considerado decisivo por especialistas en desastres, ya que las primeras 72 horas representan el periodo con mayores probabilidades de encontrar personas con vida bajo edificios colapsados. Ese plazo concluyó el domingo, por lo que las esperanzas de hallar más sobrevivientes comienzan a disminuir.

Las autoridades informaron que siete mil 876 voluntarios se registraron en el Poliedro de Caracas para integrarse de manera organizada a las tareas de rescate y remoción de escombros en La Guaira.

El Tip: La combinación de los terremotos es el mayor desastre natural al que se ha enfrentado el país.

Además, se habilitó una línea telefónica para brindar atención a personas que presentan ansiedad, tristeza o estrés postraumático, así como una plataforma digital para que las familias registren a sus parientes desaparecidos. Aunque no se informó una cifra oficial, las autoridades reconocieron que más de 50 mil personas continúan sin ser localizadas.

En redes sociales siguen apareciendo fotografías y fichas de búsqueda de personas perdidas, principalmente de habitantes de La Guaira.

En tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que hasta ayer 33 personas fueron rescatadas con vida gracias al trabajo conjunto de brigadas nacionales e internacionales. “Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas, y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida”, expresó la mandataria durante un encuentro con rescatistas extranjeros.

RESCATISTAS y voluntarios buscan sobrevivientes en La Guaira, ayer. ı Foto: Reuters

Entre los rescates más relevantes figura el de Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció atrapada durante 86 horas bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda. Equipos de rescate de El Salvador y Perú trabajaron durante 11 horas para liberarla. Después fue estabilizada y trasladada en helicóptero a una clínica privada de Caracas, donde continúa recibiendo atención médica.

También una madre y su bebé de nueve meses fueron salvados por un equipo estadounidense de búsqueda y rescate. Bomberos del condado de Fairfax, en Virginia, colaboraron además en el rescate con vida de un padre y su hijo en La Guaira.

Por otra parte, el Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó la muerte de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien se encontraba en Caracas concentrado con su equipo cuando ocurrieron los dos terremotos y regresó de inmediato para buscarlos entre los escombros. Su cuñado Ricardo Ardiles había relatado previamente a CNN que de la vivienda familiar que estaba frente al mar “no quedó absolutamente nada”.

A pesar de estos casos, muchas familias denunciaron la falta de maquinaria pesada y la lentitud en algunas labores de rescate mientras continúan esperando noticias de sus seres queridos.

VISTA AÉREA muestra edificios destruidos La Guaira, Venezuela, ayer. ı Foto: Reuters

SE MANTIENE EMERGENCIA. En tanto, Delcy Rodríguez anunció la creación inmediata de una comisión presidencial para inspeccionar las viviendas dañadas y determinar si pueden seguir siendo habitadas.

Las evaluaciones utilizarán un sistema de colores similar al de un semáforo para clasificar las condiciones estructurales de las casas y departamentos. La comisión también revisará carreteras y otras obras de infraestructura.

“La comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares”, afirmó la presidenta interina.

Asimismo, extendió una semana más la suspensión de clases y anunció la instalación de campamentos temporales para las familias que perdieron sus viviendas, además de la elaboración de proyectos para construir nuevos inmuebles en un periodo corto.

Mientras tanto, las imágenes satelitales captadas después de los dos terremotos muestran severos daños en las ciudades costeras de Macuto y Caraballeda, donde colapsaron edificios residenciales y complejos turísticos frente al mar.





Rescatan a niño tras más de 72 horas atrapado

| Por Elizabeth Hernández |

Un niño de aproximadamente nueve años fue hallado con vida bajo los escombros tras permanecer más de 72 horas atrapado en un edificio que colapsó en La Guaira, Venezuela, luego de los dos sismos que golpearon al país el pasado 24 de junio. El rescate estuvo a cargo del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, integrado al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare”.

La madrugada del domingo, el equipo mexicano atendió un llamado para auxiliar a personas atrapadas sobre la avenida Corales, en el municipio de Vargas. La búsqueda avanzó con una técnica clave. Los rescatistas pidieron silencio, hicieron llamados y esperaron alguna señal desde los huecos que dejó el colapso.

El Dato: El personal mexicano fue trasladado el 25 de junio en dos aviones de la Fuerza Aérea y despegó una tercera con ocho toneladas de medicinas y cuatro de equipo de rescate.

“Somos rescatistas del Ejército Mexicano, si hay alguien ahí con vida, haga ruido o grite. ¡Ahora!”, señaló uno de los registros difundidos sobre las labores de emergencia. Ese método permitió ubicar al menor, al que el gobierno venezolano identifica como de 11 años, en un espacio aislado, entre concreto, polvo y restos de la construcción.

Tras localizarlo, los militares iniciaron labores de corte, penetración y remoción de escombros. El operativo exigió precisión para abrir paso sin alterar el punto donde permanecía el menor. La prioridad, de acuerdo con la información oficial, consistió en extraerlo con vida y reducir riesgos durante cada maniobra.

Personal del Servicio de Sanidad del Ejército le brindó primeros auxilios en el lugar. Luego, el menor llegó al Área de Concentración de Víctimas, instalada en el Campamento Militar del municipio de Vargas, para recibir atención.

ELEMENTOS DEL EJÉRCITO Mexicano sacan de los escombros al menor, ayer. ı Foto: Especial

Reportes locales indicaron que los equipos de emergencia mexicanos concentraron su despliegue en Caraballeda, localidad de La Guaira, donde binomios caninos rastrearon zonas con mayor daño. Señalaron que el agrupamiento también recuperó 20 cuerpos y otorgó más de 200 consultas médicas.

A la par del rescate, usuarios compartieron en redes sociales videos con llamados a guardar silencio en áreas de búsqueda. Las grabaciones señalaron a motociclistas y personas cercanas a los derrumbes por ruido durante las maniobras de rescatistas, lo que abrió una discusión virtual.

Guardar silencio resulta decisivo, porque permite escuchar golpes, voces o señales mínimas bajo los restos de edificios, señalan expertos y rescatistas con experiencia en este tipo de desastres. En el caso del menor localizado por el Ejército, la técnica de llamado y escucha marcó el primer paso para confirmar que había una persona con vida dentro de la estructura.

El rescate ocurrió en medio de una emergencia que mantiene a la infancia entre los grupos más expuestos tras este desastre natural.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) estimó que 3.9 millones de niñas, niños y adolescentes viven en zonas afectadas por los dos sismos registrados en Venezuela el pasado miércoles.

Otro balance calculó que 1.8 millones de personas requieren asistencia humanitaria, entre ellas 680 mil menores con necesidades de atención médica, agua segura, apoyo psicosocial, protección y espacios seguros.

La labor mexicana convirtió una búsqueda entre escombros en una evacuación con vida, mientras la emergencia mantiene abiertas operaciones para hallar a más personas atrapadas.