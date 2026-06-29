Temblor en Venezuela hoy: Se registra nueva réplica magnitud 4.6 a casi una semana del desastre

Equipos de emergencia internacionales han llegado a Venezuela para colaborar en labores de rescate.

Un sismo magnitud 4.6 se registró este lunes 29 de junio en el norte de Venezuela, casi una semana después de los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron el país, provocaron devastación y dejaron más de mil 400 muertos y tres mil heridos.

Así lo informaron agencias internacionales, citando al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el cual informó que el movimiento telúrico de hoy fue de magnitud 4.6, con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros al norte de Caracas, la capital de Venezuela.

Ruinas de un edificio dañado por los terremotos, en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

El movimiento telúrico provocó alerta y pánico entre los pobladores del país sudamericano, que siguen enfrentando los estragos de los terremotos del miércoles, los cuales, según las cifras más recientes de las autoridades venezolanas, dejaron mil 450 muertos, tres mil 150 heridos y más de dos mil personas damnificadas.

Sin daños mayores por temblor en Venezuela hoy: Jorge Rodríguez

No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que no se cuenta con reportes de daños adicionales en territorio nacional por la réplica registrada este lunes.

“Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

La publicación de Jorge Rodríguez ocurre mientras equipos de emergencia nacionales e internacionales continúan con las labores de rescate en Venezuela, especialmente en la búsqueda de personas bajo los escombros.

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), después de la réplica anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, se registró otro sismo, éste de menor intensidad, magnitud 2.7, también cerca de La Guaira, la zona más afectada por el desastre natural.

Equipos de emergencia siguen labores de rescate tras terremotos en Venezuela. ı Foto: Reuters

De acuerdo con testigos, tanto en La Guaira como en Caracas, estos movimientos telúricos se han percibido con mayor intensidad, lo que alienta el pánico en medio de las labores de rescate.

Por lo anterior, las autoridades han pedido a la población mantenerse alerta y notificar cualquier temblor a las autoridades correspondientes con el objetivo de estimar la intensidad. Asimismo, han pedido a la ciudadanía no realizar desplazamientos sobre el litoral central para evitar obstrucciones en los accesos a las zonas más afectadas.

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